logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Belo Horizonte proíbe publicidade de bets em espaços públicos

Rio de Janeiro já editou decreto com a mesma medida
Agência Brasil
Publicado em 15/07/2026 - 12:31
Rio de Janeiro
Belo Horizonte (MG), 15/07/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Prefeitura de BH proíbe publicidade de bets em espaços públicos, ônibus e mobiliário urbano. Foto: Wagner Ferreira/Divulgação
© Wagner Ferreira/Divulgação

A cidade de Belo Horizonte também decidiu proibir a publicidade de plataformas de apostas de quota fixa, as chamadas bets, em espaços públicos. A proibição foi publicada no Diário Oficial do Município nesta terça-feira (14), um dia depois de o Rio de Janeiro editar um decreto semelhante.

Segundo a administração da capital mineira, estão proibidas publicidades de bets em qualquer órgão ou entidade ligados à prefeitura de Belo Horizonte e em eventos promovidos pelo poder público municipal.

A proibição também atinge todo mobiliário público urbano, destinados à prestação de serviços ou atendimento à população, como abrigos de ônibus, bancos de praça, lixeiras, relógios públicos, totens informativos e outros equipamentos semelhantes.

Em espaços privados, estão proibidas publicidades de bets em um raio de 100 metros de escolas, museus e equipamentos ou serviços públicos destinados ao atendimento de crianças, adolescentes e jovens, quando a publicidade for dirigida ou apta a estimular a prática de apostas por esse público.

No Rio de Janeiro, a proibição atinge locais onde há publicidade exterior, mobiliário urbano e demais locais cuja exploração dependa de autorização, licença, permissão ou concessão do município.

Bets

A Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL), que representa as empresas de apostas, informou que adotará medidas para reverter as restrições adotadas pelas cidades do Rio de Janeiro e Belo Horizonte. O setor jurídico da entidade ainda estuda as medidas que serão tomadas.

Por meio de nota, a ANJL ressaltou que respeita a autonomia de estados e municípios, mas que “eventuais restrições à publicidade devem ser discutidas no âmbito do governo federal, ente competente para disciplinar a matéria”.

A associação chamou as decisões municipais de ataques infundados e disse que o mercado das bets, é regulado, paga impostos e gera milhares de empregos.

A associação informou também que está à disposição de autoridades federais, do Congresso Nacional e da sociedade civil para contribuir “com um debate sério, técnico e constitucionalmente fundamentado sobre a regulamentação da atividade no Brasil”.

Regras federais

Na última sexta-feira (10), os Ministérios da Fazenda e da Justiça e Segurança Pública publicaram portarias que estipulam novas regras para a publicidade dessas apostas, também chamadas de apostas de quota fixa no Brasil.

Uma das portarias estabelece que, a partir desta sexta-feira (17), os anúncios deverão trazer uma das seguintes advertências: "Ministério da Fazenda adverte: Apostar pode causar dependência"; "Ministério da Fazenda adverte: Apostar faz você perder dinheiro"; e "Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento".

As mensagens deverão ser exibidas na horizontal, de forma clara e legível, ocupando, pelo menos, 10% da área do anúncio.

Outra portaria prevê que a publicidade está proibida de induzir o consumidor ao erro e de mostrar comentários de especialistas ou comentaristas que incentivem apostas sobre determinado jogo ou evento.

Além disso, toda publicidade direcionada a menores de 18 anos será considerada abusiva, sendo vedadas, portanto, o uso de imagens, personagens, linguagem ou qualquer elemento que possa atrair esse público, assim como a veiculação de anúncios em ambientes frequentados predominantemente por menores, como escolas e locais de atendimento infantil. 

Mercado

Um levantamento divulgado no início deste ano, pelo Ministério da Fazenda, mostrou que o mercado das bets movimentou R$ 37 bilhões em 2025, durante seu primeiro ano de regulamentação.

De acordo com o Ministério da Fazenda, atualmente, 85 empresas estão autorizadas pela Secretaria Nacional de Prêmios e Apostas a operar no mercado regulado. Há, no entanto, inúmeras outras plataformas que atuam de forma irregular.

O governo federal estima que entre 41% e 51% das bets agem ilegalmente no Brasil, afetando diretamente mais de 25 milhões de brasileiros.

 

Relacionadas
13/07/2026 - Bets - African American man using smartphone and clinking bottles of beer with friends while chilling on sofa and watching soccer game on TV. Foto: Framestock/ Adobe Stock
Cidade do Rio proíbe publicidade de bets em espaços públicos
Uso de Smartphone e celular
Novas regras proíbem publicidade de bets com promessa de ganho fácil
Smartphone, celular
Fintechs são notificadas por operar recursos de bets ilegais
Edição:
Valéria Aguiar
bets Belo Horizonte Rio de Janeiro Publicidade Espaços Públicos
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasil não teve dificuldade para derrotar por 3 a 1 a equipe chilena, no quadrangular final da Copa América de futebol feminino
Economia Copa do Mundo feminina no Brasil deve movimentar R$ 8,8 bilhões
qua, 15/07/2026 - 13:56
Chile declara emergência antes da frente climática 'extrema' do El Niño. Foto: Frame/Reuters/ Proibido reprodução
Internacional Chile declara estado de emergência até dia 21 devido a tempestades
qua, 15/07/2026 - 13:40
dolutegravir usado no SUS contra o HIV. Foto: Agência de Notícias da Aids/ Divulgação
Saúde SUS adquire tecnologia para produzir principal remédio contra o HIV
qua, 15/07/2026 - 13:06
Plenário da Câmara dos Deputados - Sessão Extraordinária Deliberativa
Justiça Dino intima partidos a explicar controle de emendas parlamentares
qua, 15/07/2026 - 12:49
Administração, direito, pedagogia e medicina são os cursos mais procurados
Educação Divulgado resultado da primeira chamada do Prouni segundo semestre
qua, 15/07/2026 - 12:46
Belo Horizonte (MG), 15/07/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Prefeitura de BH proíbe publicidade de bets em espaços públicos, ônibus e mobiliário urbano. Foto: Wagner Ferreira/Divulgação
Economia Belo Horizonte proíbe publicidade de bets em espaços públicos
qua, 15/07/2026 - 12:31
Ver mais seta para baixo