logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Bets: pedidos em plataforma de autoexclusão crescem 7 vezes na Copa

Plataforma permite bloqueio simultâneo do CPF em apostas online
Agência Brasil*
Publicado em 23/07/2026 - 16:01
Brasília
Brasília/DF, 19/01/2024, Golpes feitos pelo telefone celular. Crime cibernético, Fake news, cyber crime, golpe, fraude, Fraude bancária. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

Apesar da presença massiva de publicidade das casas de apostas online durante as transmissões da Copa do Mundo, o Brasil registrou um crescimento do número de pessoas que pediram a autoexclusão de plataformas de bets.  

A ferramenta de autoexclusão foi lançada pelo governo federal em dezembro do ano passado e permite ao cidadão cadastrar seu CPF para que o uso seja bloqueado simultaneamente em  todos os sites legalizados de apostas.  

De acordo com os dados da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, nas duas primeiras semanas do torneio, o número médio de pedidos diários para ter o CPF bloqueado para apostar em bet aumentou quase sete vezes. 

A Plataforma Centralizada de Autoexclusão registrou, entre 15 e 28 de junho, 17.866 pedidos por dia, contra 2.594 solicitações médias diárias registradas na primeira quinzena de maio.  

Depois de processados, os pedidos impedem que as pessoas usem os próprios CPFs para apostar nas bets legalmente autorizadas a funcionar no país. Desde o lançamento da plataforma, mais de 1 milhão de pessoas já se inscreveram no serviço. 

O levantamento também mostrou que os motivos alegados por quem fez essas solicitações mudaram. Em maio, a maior parte dos pedidos (43%) era por perda de controle sobre o jogo. Já nas duas primeiras semanas da Copa, a prevenção do uso dos dados em plataformas de apostas passou a ser o principal motivo para o cadastro, apontado por 29,5% dos solicitantes. A perda de controle sobre o jogo ficou em segundo lugar, com 24,13%. 

Ao escolher a autoexclusão, o usuário deve informar os dados pessoais e optar por bloquear o acesso aos sites por tempo indeterminado ou por um período pré-determinado, que pode variar entre um e 12 meses. 

Além da plataforma, outra iniciativa voltada ao tratamento da compulsão por aposta é o teleatendimento gratuito pelo Sistema Único de Saúde. 

Saiba mais no Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil

*com informações do Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil

Relacionadas
Registros de casos de compartilhamento de fotos íntimas aumentam 120% em um ano
Senacon apura suspeita em anúncios de bet da CazéTV na Copa do Mundo
Torcedores antes da partida entre Gana e Panamá pela Copa do Mundo em Toronto 17 de junho de 2026 REUTERS/Benoit Tessier
Paixão pelo futebol expõe população à publicidade de bets, alerta Idec
Brasília (DF), 29/06/2026 – Conar recomenda suspensão de três anúncios de bets veiculados na Copa. Arte CONAR
Conar recomenda suspensão de três anúncios de bets veiculados na Copa
Edição:
Amanda Cieglinski
bets Ministério da Fazenda Copa do Mundo 2026
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 03/07/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Trabalho infantil. Mãos de crianças. Foto: CUT/Divulgação
Direitos Humanos Somente três estados têm plano vigente contra o trabalho infantil
qui, 23/07/2026 - 16:50
Brasília (DF), 16/01/2025 - Aplicativo bancário para pagamento financeiro em pix. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Economia FMI elogia Pix e cobra autonomia financeira do Banco Central
qui, 23/07/2026 - 16:42
Justiça acolhe parcialmente parecer do MPF e determina indenização ao filho de João Cândido. Foto: Acervo do Arquivo Público do Estado de São Paulo
Justiça Justiça Federal determina indenização a filho de João Cândido
qui, 23/07/2026 - 16:27
Linha 8 da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, operada pela ViaMobilidade, na estação Domingos de Moraes.
Geral CPTM assumirá operação de linhas que falharam e causaram caos em SP
qui, 23/07/2026 - 16:19
Brasília/DF, 19/01/2024, Golpes feitos pelo telefone celular. Crime cibernético, Fake news, cyber crime, golpe, fraude, Fraude bancária. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Bets: pedidos em plataforma de autoexclusão crescem 7 vezes na Copa
qui, 23/07/2026 - 16:01
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Brazil v Haiti - Philadelphia Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. - June 19, 2026 Brazil coach Carlo Ancelotti after the match IMAGN IMAGES via Reuters/Kyle Ross
Esportes Itália sondou Ancelotti antes de Guardiola para técnico da Itália
qui, 23/07/2026 - 15:36
Ver mais seta para baixo