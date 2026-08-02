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Economia

Brasil é quarto país que mais ampliou turismo internacional, diz OCDE

País recebeu 46% mais turistas estrangeiros entre 2019 e 2025
Wellton Máximo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/08/2026 - 12:34
Brasília
Rio de Janeiro - A temporada de cruzeiros começa no Rio e transatlânticos atracam no Pier Mauá, na zona portuária da cidade (Tomaz Silva/Agência Brasil)
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O Brasil foi o quarto país que mais aumentou o número de turistas internacionais de 2019 a 2025, segundo o relatório Tendências e Políticas do Turismo 2026, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). No período, o fluxo de visitantes estrangeiros cresceu 46%, passando de 6,3 milhões para 9,3 milhões de turistas.

O levantamento compara o desempenho dos países em 2019, antes da pandemia de covid-19, aos resultados registrados em 2025, mostrando o ritmo de recuperação e expansão do turismo internacional.

Brasil em destaque

Com crescimento de 46% no número de visitantes estrangeiros, o Brasil ficou entre os países com melhor desempenho no período analisado.

O resultado coloca o país à frente de importantes destinos turísticos internacionais, como:

  • Japão: 34% de crescimento;
  • Portugal: 20%;
  • Espanha: 16%;
  • França: 12%.

Na América do Sul, o Brasil também se destacou. Enquanto o fluxo de turistas aumentou no país, outras nações registraram retração no período:

  • Argentina: -23%;
  • Peru: -22%.

Primeiro semestre

Segundo a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), o desempenho acompanha os resultados registrados em 2026.

Nos seis primeiros meses deste ano, o Brasil recebeu 5,2 milhões de turistas internacionais, o segundo maior volume para um primeiro semestre da série histórica. Os visitantes deixaram US$ 5,6 bilhões na economia brasileira, valor 12% superior ao registrado no mesmo período de 2025.

Promoção internacional

De acordo com a Embratur, o crescimento também reflete a ampliação das ações de promoção do Brasil no exterior.

Entre as iniciativas estão:

  • participação em feiras internacionais;
  • realização de viagens de imprensa (press trips);
  • organização de viagens de familiarização para operadores e agentes de turismo (famtours);
  • campanhas de divulgação em mercados estratégicos.

Recuperação global

O relatório da OCDE destaca que o turismo internacional segue em trajetória de recuperação após a pandemia, impulsionado pelo aumento da demanda por viagens, pela retomada da conectividade entre os países e pela expansão dos investimentos no setor.

Segundo a organização, além de movimentar a economia, o turismo continua desempenhando papel importante na geração de empregos e no desenvolvimento regional das economias analisadas.

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Edição:
Juliana Andrade
OCDE turismo turismo internacional
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