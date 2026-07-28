logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

China facilita exportação de polpas e frutas congeladas brasileiras

Entre produtos beneficiados estão açaí, manga, goiaba e abacaxi
Pedro Peduzzi - repórter da Agência Brasil
Publicado em 28/07/2026 - 12:34
Brasília
Belém (PA), 13/10/2025 - Movimentação durante a madrugada no mercado de açaí e peixes do Ver-o-Peso, considerada a maior feira livre da América Latina. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A China deu mais um passo para ampliar a entrada de produtos brasileiros em seu mercado ao disponibilizar os procedimentos necessários para a exportação de polpas e frutas congeladas produzidas no Brasil.

A medida permite que empresas brasileiras interessadas iniciem o processo de habilitação para vender esses produtos ao país asiático.

Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, a Administração-Geral das Alfândegas da China (GACC) incluiu em seu sistema o modelo de certificado sanitário que será exigido nas exportações brasileiras de polpas e frutas congeladas.

“Com isso, os estabelecimentos interessados já podem dar entrada no registro junto ao sistema China Import Food Enterprise Registration (Cifer), etapa obrigatória para acessar o mercado chinês”, informou o ministério.

A autorização vale para produtos obtidos de espécies de frutas já reconhecidas como alimentos pelas autoridades chinesas. Entre elas estão açaí, manga, goiaba, abacaxi e maracujá, além de outras frutas permitidas para consumo humano no país.

De acordo com as regras chinesas, frutas que ainda não tenham sido reconhecidas como alimento permanecem sujeitas a procedimentos regulatórios específicos previstos na legislação local para novos alimentos.

Orientações

O registro no sistema Cifer deve ser feito diretamente pelo estabelecimento exportador, que é responsável pela apresentação da documentação exigida.

Após a análise e aprovação pela autoridade chinesa, a empresa recebe um número de registro, requisito indispensável para realizar embarques ao país.

As exportações também deverão ser acompanhadas pelo certificado sanitário oficial acordado entre Brasil e China.

Antes de iniciar o processo de habilitação, o Ministério da Agricultura orienta os exportadores a consultarem os requisitos e procedimentos estabelecidos pelas autoridades chinesas.

Após a aprovação do registro pela GACC e a emissão do certificado sanitário pela autoridade brasileira competente, as vendas poderão ser realizadas de acordo com as exigências sanitárias e aduaneiras em vigor.

Relacionadas
Presidente chinês Xi Jinping aperta a mão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva após uma cerimônia de assinatura e uma coletiva de imprensa conjunta, no Grande Salão do Povo, em Pequim, China, em 13 de maio de 2025 REUTERS/Tingshu Wang
Acordo Mercosul-China é tratado em conversa entre Lula e Xi Jinping
Imagem de drone mostra o Porto de Santos (SP), 31 de julho de 2025. REUTERS/Jorge Silva
Exportações batem recorde e déficit das contas externas cai em junho
Dólar Foto: Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo
China cria mecanismos financeiros na África para não depender de dólar
Edição:
Vinicius Lisboa
ministério da Agricultura e Pecuária China Comércio Exterior Exportações
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Acidente com o césio-137 em Goiânia marcou a história como o maior desastre radiológico do Brasil. Foto: Governo de Goiás/ Divulgação
Cultura Tragédia familiar causada pelo césio-137 é contada em documentário
ter, 28/07/2026 - 14:06
montadoras_carros.jpg
Economia Financiamento de veículos cresce 10,9% no primeiro semestre
ter, 28/07/2026 - 13:05
Novo técnico da seleção da França, Zinedine Zidane, é apresentado no cargo em Paris 28 de julho de 2026 REUTERS/Abdul Saboor
Esportes Zidane é novo técnico da França com missão de liberar poder ofensivo
ter, 28/07/2026 - 12:55
Bloco administrativo do prédio da Fiocruz Brasília (Gerência Regional de Brasília - Gereb), onde se vê a marca da Fundação, parte da fachada envidraçada e a cobertura da passarela de acesso. Neste bloco, além da direção da unidade, assessorias e outros serviços ligados à gestão, funcionam também os diferentes núcleos e programas de pesquisa, bem como a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UNA-SUS). Foto: Rodrigo Méxas/ Fiocruz Imagens
Saúde Fiocruz e farmacêutica assinam acordo sobre novo antirretroviral
ter, 28/07/2026 - 12:50
Belém (PA), 13/10/2025 - Movimentação durante a madrugada no mercado de açaí e peixes do Ver-o-Peso, considerada a maior feira livre da América Latina. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia China facilita exportação de polpas e frutas congeladas brasileiras
ter, 28/07/2026 - 12:34
Ponte da Felizcidade é interditada preventivamente após danos nas cabeceiras causados pela cheia do Rio Caí. Foto: Prefeitura de Feliz/ Divulgação
Geral RS tem alerta vermelho para inundação dos rios dos Sinos e Uruguai
ter, 28/07/2026 - 12:17
Ver mais seta para baixo