logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Dólar recua, bolsa cai e petróleo dispara com tensão no Oriente Médio

Mercado reage à ata do Fed e à escalada do conflito entre EUA e Irã
Wellton Máximo - Repórter da Agência Brasil*
Publicado em 08/07/2026 - 19:37
Brasília
dólar
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

O dólar fechou em leve queda frente ao real, enquanto a bolsa caiu quase 1% e o petróleo avançou mais de 5% nesta quarta-feira (8), num dia marcado pela escalada das tensões entre Estados Unidos e Irã. A alta do petróleo ajudou a limitar as perdas da moeda brasileira, mas o ambiente de maior aversão ao risco pressionou a Bolsa.

Principais números:

  • Dólar: -0,09%, a R$ 5,148
  • Ibovespa: -0,79%, aos 170.653 pontos
  • Petróleo Brent: +5,20%, a US$ 78,02 o barril
  • Petróleo WTI: +4,37%, a US$ 73,52 o barril

Câmbio

Após alternar entre altas e baixas pela manhã, o dólar perdeu força ao longo da sessão e encerrou o dia cotado a R$ 5,148, em queda de 0,09%. A moeda abriu na máxima do dia, a R$ 5,184, caiu para R$ 5,137 por volta das 10h10 e oscilou entre R$ 5,14 e R$ 5,16 ao longo da quarta-feira.

O movimento ocorreu apesar do fortalecimento do dólar diante de outras moedas emergentes. O real voltou a apresentar desempenho relativamente melhor, favorecido pela valorização do petróleo, já que o Brasil é exportador líquido da commodity (bem primário no mercado internacional). A alta dos preços melhora a perspectiva para as contas externas do país e ajuda a reduzir a pressão sobre o câmbio.

No exterior, a ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, o Banco Central estadunidense) reforçou a preocupação do órgão com a inflação e manteve as incertezas sobre a trajetória dos juros nos Estados Unidos, sustentando os rendimentos dos títulos do Tesouro americano (Treasuries).

Tradicionalmente, juros altos nas Treasuries pressionam o dólar para cima. No entanto, a alta do petróleo ajudou a conter a pressão aqui no Brasil.

Bolsa

O Ibovespa caiu 0,79% e encerrou o pregão aos 170.653 pontos, pressionado pelo aumento da aversão ao risco nos mercados internacionais.

A escalada das tensões no Oriente Médio e a perspectiva de juros elevados por mais tempo nos Estados Unidos reduziram o apetite por ativos de maior risco.

As ações da Petrobras, as mais negociadas na bolsa, encontraram suporte na valorização do petróleo, mas o desempenho não foi suficiente para impedir a queda do principal índice da B3.

Petróleo

Os contratos internacionais de petróleo fecharam em forte alta, atingindo os maiores níveis desde 22 de junho.

O Brent, referência global, avançou 5,20%, para US$ 78,02 o barril. O do tipo WTI, do Texas, subiu 4,37%, para US$ 73,52 o barril.

Os preços reagiram ao agravamento das tensões entre Estados Unidos e Irã, após novos ataques na região do Estreito de Ormuz, rota estratégica por onde passa uma parcela significativa da produção mundial de petróleo.

O temor de interrupções na oferta voltou a elevar o prêmio de risco do combustível, mantendo o mercado atento aos desdobramentos do conflito.

*Com informações da Reuters

Relacionadas
Brasília – DF – 08/07/2026 Embarcações no Estreito de Ormuz- Foto Stringer/Reuters/Proibida reprodução
Forças dos EUA realizam novos ataques contra Irã
Brasília – DF – 08/07/2026 Embarcações no Estreito de Ormuz- Foto Stringer/Reuters/Proibida reprodução
Tensão no Golfo Pérsico ameaça acordo entre EUA e Irã
Navios no Estreito de Ormuz 1º de julho de 2026 REUTERS/Stringer
Trump: acordo provisório com Irã para encerrar guerra “acabou”
Edição:
Juliana Andrade
Dólar Mercado Financeiro Bolsa de Valores Ibovespa B3 Petróleo Conflito no Oriente Médio
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília - DF - 08/07/2026 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos deputados
Política CCJ da Câmara aprova fim da aposentadoria como punição para juízes
qua, 08/07/2026 - 20:21
Pakistan - 08/07/2026 - The Cargo Complex entrance at Jinnah International Airport, following reports of a missing cargo plane, in Karachi, Pakistan, July 8, 2026. Picture is taken with a mobile phone. REUTERS/Akhtar Soomro. Proibida reprodução
Internacional Equipes encontram destroços de Boeing 737 desaparecido no Paquistão
qua, 08/07/2026 - 20:17
Sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), Edifício Lúcio Costa, na Rua da Ajuda, centro da cidade.
Direitos Humanos Deputados do RJ aprovam tornozeleira rosa para agressores de mulheres
qua, 08/07/2026 - 19:57
Brasília – DF – 06/07/2026 Usina solar em comunidade de Niterói gera energia para 19 creches. Crédito: Leonardo Simplicio
Economia Usina solar em comunidade de Niterói gera energia para 19 creches
qua, 08/07/2026 - 19:40
dólar
Economia Dólar recua, bolsa cai e petróleo dispara com tensão no Oriente Médio
qua, 08/07/2026 - 19:37
O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) faz primeiro teste preparatório do Censo Demográfico 2022, na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro.
Geral Inscrições para seleção do IBGE se encerram nesta quinta-feira às 14h
qua, 08/07/2026 - 18:16
Ver mais seta para baixo