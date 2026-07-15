logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Fazenda vai endurecer restrições para sites de bets, diz ministro

Ministro discutiu o tema com o presidente do STF, Edson Fachin
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 15/07/2026 - 17:26
Brasília
Uso de Smartphone e celular
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta quarta-feira (15) que o governo federal pretende endurecer as regras de funcionamento de plataformas de jogos on-line, conhecidas como bets.

Após reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, para tratar do tema, Durigan disse que a pasta passará a monitorar mais de perto os sites de apostas para aprimorar a proteção da população.

O ministro da Fazenda disse que haverá "tolerância zero" com bets ilegais e ampliação das restrições de publicidade das plataformas que atuam legalmente.

"O compromisso é o endurecimento permanente, o rigor permanente no tratamento das bets. A gente tem as informações, sabe a quantidade de apostas que tem no país, sabe, com o cruzamento de dados do Desenrola, qual o nível de endividamento das pessoas", comentou.

Impacto financeiro

Durigan informou que conversou nesta terça-feira (14) com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, após a Casa aprovar a proposta de emenda à Constituição (PEC) que cria regras específicas para aposentadoria diferenciada aos agentes comunitários de saúde. De acordo com a Fazenda, o impacto financeiro estimado nas contas públicas é de aproximadamente R$ 27 bilhões ao longo de dez anos.

"Pedi para que ele promulgasse a PEC assim que tivesse os dados todos, para que ele não promulgasse no escuro, sem saber qual o impacto que a PEC terá", completou.

O ministro também acrescentou que "é possível e provável" que o governo recorra ao Supremo.

Anulação

Em junho, o ministro Gilmar Mendes, decano no STF, alertou que a aprovação de gastos pelo Congresso pode ser considerada inconstitucional pela Corte. Pelo entendimento do ministro, a ausência de estudos prévios de impacto financeiro pode gerar a anulação de medidas legislativas.

A fala de Mendes ocorreu após o Congresso aprovar outro projeto que pode ter grande impacto nas contas do governo federal.

Os senadores autorizaram a renegociação de dívidas de produtores rurais afetados por eventos climáticos e geopolíticos, como a guerra no Irã. O impacto da aprovação pode chegar a R$ 140 bilhões.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 02/07/2026 – O ministro da Fazenda, Dario Durigan durante evento Brasil Mais Verde, 1º Fórum Econômico da Transformação Ecológica Brasileira, no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Durigan pede a Alcolumbre cautela em promulgar PEC de agente de saúde
Agricultores usam tablets para analisar dados e experimentar o cultivo de milho. A inovação em dados de IA melhora a eficiência da plantação para qualidade. Análise da agricultura e do cultivo de milho pelos agricultores. Foto: attasit_saentep/ Adobe Stock
Dívidas rurais serão reguladas por medida provisória
Uso de Smartphone e celular
Novas regras proíbem publicidade de bets com promessa de ganho fácil
Edição:
Juliana Andrade
Ministério da Fazenda Dario Durigan bets sites de apostas esportivas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Belém (PA), 11/11/2025 -Cacique Raoni concede entrevista dentro da embarcação
Geral Cacique Raoni tem alta hospitalar
qua, 15/07/2026 - 18:17
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Justiça Bolsonaro não sabia que carta seria publicada por Flávio, diz defesa
qua, 15/07/2026 - 17:59
Brasília (DF), 15/07/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Manifestação hip hop. José Cruz/Agência Brasil
Cultura Câmara reconhece hip hop como manifestação da cultura nacional
qua, 15/07/2026 - 17:50
Uso de Smartphone e celular
Economia Fazenda vai endurecer restrições para sites de bets, diz ministro
qua, 15/07/2026 - 17:26
13/07/2026 - Brasília - Cúpula da Câmara dos Deputados no Congresso Nacional, com os prédios da Esplanada dos Ministérios. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Política Câmara aprova créditos extras para defesa civil e meio ambiente
qua, 15/07/2026 - 16:14
Rio de Janeiro (RJ), 02/07/2026 – O ministro da Fazenda, Dario Durigan durante evento Brasil Mais Verde, 1º Fórum Econômico da Transformação Ecológica Brasileira, no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Política Durigan pede a Alcolumbre cautela em promulgar PEC de agente de saúde
qua, 15/07/2026 - 16:08
Ver mais seta para baixo