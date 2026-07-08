logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

FMI eleva projeção para PIB do Brasil, mas prevê desaceleração em 2027

Apesar de melhora para país, Fundo vê cenário global mais desafiador
Wellton Máximo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/07/2026 - 16:07
Brasília
Dólar
© Valter Campanato/Agência Brasil

O Fundo Monetário Internacional (FMI) elevou as projeções de crescimento da economia brasileira para 2026 e 2027, mas avalia que o ritmo de expansão perderá força no próximo ano. A atualização consta do relatório Perspectiva Econômica Global, divulgado nesta quarta-feira (8).

A estimativa para o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro passou de 1,9% para 2,4% em 2026. Para 2027, a previsão subiu de 2% para 2,2%.

Apesar da projeção maior para 2027, o crescimento permanece abaixo da expectativa para este ano, indicando desaceleração da atividade.

Com as novas projeções, as previsões do FMI tornam-se mais otimistas do que as do mercado financeiro, do Ministério da Fazenda e do Banco Central.

Principais números:

  • Crescimento do PIB do Brasil em 2026: 2,4% (contra 1,9% em abril);
  • Crescimento do PIB do Brasil em 2027: 2,2% (contra 2% em abril);
  • Projeção da Fazenda para o PIB em 2026: 2,3%;
  • Projeção do Banco Central: 2%;
  • Projeção do mercado (boletim Focus): 1,99%, em 2026, e 1,69%, em 2027.

O FMI também elevou a previsão para a América Latina e o Caribe, que deve crescer 2,4% em 2026 e 2,7% em 2027. Para as economias emergentes e em desenvolvimento, grupo do qual o Brasil faz parte, a expectativa é de crescimento de 3,8% neste ano e 4,5% no próximo.

Segundo o Fundo, as diferenças entre os países refletem fatores como dependência de commodities (bens primários com cotação internacional), integração às cadeias globais de tecnologia, condições financeiras e exposição ao turismo e ao comércio internacional.

Outros países

Entre as principais economias, o FMI manteve a projeção de crescimento dos Estados Unidos em 2,3%, para 2026, e elevou a estimativa para 2027 para 2,2%.

Na zona do euro, a previsão para 2026 caiu de 1,1% para 0,9%, enquanto a expectativa para 2027 permaneceu em 1,2%.

A China teve revisão positiva, com crescimento estimado em 4,6% em 2026 e 4,1% em 2027. Já a Índia teve leve redução na projeção deste ano, para 6,4%, mas alta na estimativa para 2027, para 6,7%.

Economia global

Para a economia mundial, o FMI reduziu a previsão de crescimento de 2026, de 3,1% para 3%. Em 2027, a expectativa passou para 3,4%, ainda abaixo da média registrada em 2024 e 2025.

O Fundo avalia que a economia global mostrou resiliência diante da guerra no Oriente Médio, mas alerta para riscos ligados à continuidade do conflito, à fragmentação do comércio internacional e às incertezas sobre o avanço da inteligência artificial.

Apesar da resistência da economia global, o relatório destaca que o conflito entre Irã e Estados Unidos terá impacto sobre a inflação global, cujas projeções para 2026 foram elevadas em 0,3 ponto percentual, para 4,7%. Em 2027, a inflação global deve recuar para 3,9%.

Segundo o FMI, os preços da energia permanecem cerca de 25% acima dos níveis observados antes do início da guerra, enquanto o comércio mundial deve desacelerar de 5% em 2025, para 3,5% em 2026, antes de voltar a crescer 4,3% no ano seguinte.

Relacionadas
Dólar
Dólar cai a R$ 5,13, e bolsa recua em dia de ajuste no mercado
Economia, Moeda, Real,Dinheiro, Calculadora
Mercado financeiro reduz projeção da inflação para 5,30%
Edifício-Sede do Banco Central em Brasília
Banco Central e Receita Federal são autorizados a realizar concursos
Edição:
Vinicius Lisboa
FMI banco central PIB economia brasileira
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Massa de ar frio reduz as temperaturas no DF.
Meio Ambiente Região Sul tem previsão de frio intenso para os próximos dias
qua, 08/07/2026 - 17:22
Brasília – DF – 08/07/2026 - Quatro adolescentes brasileiras vencem competição internacional e terão pesquisa sobre câncer de mama realizada no espaço Crédito: Divulgação/NASA
Saúde Alunas vencem concurso internacional com projeto sobre câncer de mama
qua, 08/07/2026 - 17:14
Brasil abre terceira semana da Liga das Nações Feminina de vôlei com vitória por 3 a 1 sobre o Japão - em 08/07/2026
Esportes Liga das Nações: Brasil bate anfitrião Japão em abertura de 3ª semana
qua, 08/07/2026 - 17:05
Brasília (DF), 08/07/2026 - 54º Festival de Cinema de Gramado - Coletiva de imprensa no Laghetto Siena -Rosa Pereira Helena Volk, Presidente da Gramadotur e Marcos Santuário, Curador do Festival de Cinema de Gramado . Foto: Edison Vara/Ag.Pressphoto/Divulgação
Cultura Festival de Gramado: conheça os selecionados para mostra competitiva
qua, 08/07/2026 - 16:54
Bandeiras do lado de fora da sede da Otan em Bruxelas 21/10/2021 REUTERS/Pascal Rossignol
Internacional Brasil no Mundo passará a ser exibido às 21h de quinta, na TV Brasil
qua, 08/07/2026 - 16:21
Supermercados reforçam segurança na Grande Vitória. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo
Economia Cesta básica fica mais cara em 17 capitais brasileiras em junho
qua, 08/07/2026 - 16:14
Ver mais seta para baixo