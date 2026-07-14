logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Gasolina com 32% de etanol deve ser R$ 0,03 mais barata

Novo teor de mistura obrigatória entrará em vigor em 1º de agosto
Alex Rodrigues - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 14/07/2026 - 15:38
Brasília
Postos de gasolina no Rio de Janeiro exibem o preço do combustível
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta terça-feira (14) que a elevação temporária do teor de etanol anidro obrigatoriamente misturado à gasolina deve reduzir o preço do litro do combustível em R$ 0,03. O percentual de álcool vai aumentar de 30% para 32% a partir de 1º de agosto.

“Barateia em R$ 0,03 [o litro], mas, principalmente, diminui a nossa dependência da importação de gasolina”, disse Silveira.

Em entrevista a jornalistas, o ministro afirmou que a decisão que o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) anunciou esta manhã integra a estratégia de reduzir a dependência nacional da importação de gasolina, aproveitando a capacidade nacional de produção de biocombustíveis.

A validade inicial da medida é de 180 dias, podendo, ao fim deste prazo, ser prorrogada por mais 180 dias. O ministro, contudo, não descarta a viabilidade técnica de o novo teor (E32), em breve, se tornar permanente.

“A transitoriedade dos 32% é um excesso de zelo”, afirmou Silveira.

O ministro afirmou que a elevação do percentual de etanol na gasolina foi decidida com base nos resultados de testes realizados pelo Instituto Mauá de Tecnologia, que demonstraram que a mistura não compromete o desempenho de veículos leves e motocicletas, mesmo naqueles que não contem com motores flex.

“Estamos completamente seguros quanto a avançarmos até o E32, e a transitoriedade é só uma maneira de nos precavermos. Dentro de 180 dias, veremos o que está acontecendo com relação ao etanol”, acrescentou o ministro.

Silveira explicou que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) seguirá coordenando os testes necessários à verificação dos efeitos de teores ainda maiores de etanol misturado à gasolina, como o E35 (35%).

“Os testes vão continuar, naturalmente. O que não quer dizer que [mesmo que os resultados indiquem a eficiência da mistura] nós aprovaremos o aumento do etanol na gasolina. Isso depende também de uma avaliação econômica. Quando estiver economicamente viável, a gente aumenta. Se piorar, a gente diminui”, explicou o ministro.

Relacionadas
Posto de combustível
Conselho eleva de 30% para 32% teor de etanol na gasolina por 180 dias
Bomba de combustível, gasolina, posto
Com nova alta mundial do petróleo, governo mantém desconto na gasolina
Edição:
Vinicius Lisboa
gasolina mistura obrigatória Etanol Alexandre Silveira ministério de minas e energia E32 CNPE
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 03/11/2023, Prédio do Instituto Nacional do Seguro Social. Edfício sede do INSS. Fachada do INSS. Setor de autarquia sul Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Justiça PF indicia Careca do INSS e mais 47 por esquema de descontos ilegais
ter, 14/07/2026 - 17:48
Rio de Janeiro (RJ), 10/07/2026 - Antonieta da Silva Campos, 96 anos, bancária aposentada, exibe seu título de eleitor em sua casa. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Política Aumento do eleitorado idoso pauta campanhas, mas abstenção é desafio
ter, 14/07/2026 - 17:43
10/07/2026 - Brasília - dinheiro, moeda, real, reais, cédula, cédulas, nota, notas, moeda brasileira, dinheiro brasileiro, inflação, inflação alta, deflação, economia, economia brasileira, mercado, mercado financeiro, finanças, finanças pessoais, orçamento, orçamento doméstico, renda, renda familiar, salário, salário mínimo, remuneração, vencimento, pagamento, poder de compra, custo de vida, custo dos alimentos, aumento de preços, alta dos preços, carestia, desvalorização, valorização, perda do poder de compra, crise econômica, recessão, crescimento econômico, consumo, consumidor, compras, supermercado, cesta básica, despesas, gastos, contas, contas a pagar, boletos, dívida, dívidas, endividamento, inadimplência, poupança, economia doméstica, investimento, investimentos, aplicações financeiras, juros, taxa de juros, taxa Selic, Banco Central, crédito, empréstimo, financiamento, cartão de crédito, débito, PIX, transferência bancária, banco, instituição financeira, orçamento familiar, planejamento financeiro, reserva de emergência, patrimônio, riqueza, patrimônio líquido, capital, capital financeiro, lucro, prejuízo, receita, despesa, balanço financeiro, impostos, tributos, tributação, imposto de renda, arrecadação, arrecadação fiscal, carga tributária, imposto, taxa, tarifas, câmbio, dólar, euro, cotação, câmbio flutuante, desvalorização cambial, valorização cambial, moeda estrangeira, inflação acumulada, índice de preços, IPCA, INPC, IGP-M, poder aquisitivo, renda per capita, desenvolvimento econômico, estabilidade econômica, política monetária, política fiscal, oferta, demanda, produtividade, consumo consciente, educação financeira, planejamento financeiro, equilíbrio financeiro, independência financeira, riqueza, prosperidade, orçamento público, gastos públicos, contas públicas, déficit, superávit, tesouro nacional, moeda forte, moeda fraca, liquidez, circulação de dinheiro, s
Economia Dinheiro esquecido em bancos cai para R$ 6,2 bilhões, diz BC
ter, 14/07/2026 - 17:39
14/07/2026 - Tirem o refrigerante de campo - A indústria de refrigerantes aproveita os maiores eventos esportivos do mundo para promover produtos associados à obesidade, diabetes tipo 2 e outros problemas de saúde. Foto: tiremorefrigerantedecampo/Instagram
Esportes Campanha pede à Fifa Copa do Mundo sem publicidade de refrigerante
ter, 14/07/2026 - 17:24
Rescuers work at the site of a collapsed building in the aftermath of the June 24 earthquakes in La Guaira, Venezuela, July 1, 2026. REUTERS/Ricardo Arduengo
Internacional Venezuela já contabiliza 4.734 mortos e 16 mil feridos após terremotos
ter, 14/07/2026 - 17:16
Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) realiza reunião deliberativa com 24 itens. Entre eles, o PL 4.443/2025, que dispõe sobre a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos. À mesa, presidente da CI, senador Marcos Rogério (PL-RO), conduz reunião. Bancada: senador Rogério Carvalho (PT-SE); senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP); relator do PL 4.443/2025, senador Wilder Morais (PL-GO); senador Laércio Oliveira (PP-SE); senador Jaime Bagattoli (PL-RO). Foto: Carolina Curi/Agência Senado
Política Pedido de vista adia votação da Política de Minerais Críticos
ter, 14/07/2026 - 17:02
Ver mais seta para baixo