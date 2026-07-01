logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Plano Safra terá foco em transição ecológica, diz ministra

Fernanda Machiaveli falou hoje no programa Bom Dia, Ministra
Fabíola Sinimbú - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 01/07/2026 - 10:24
Brasília
Brasília (DF) 01/07/2026 A ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiaveli, participa do programa Bom Dia, Ministra Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A ministra do Desenvolvimento Agrário, Fernanda Machiaveli, declarou que o Plano Safra para a agricultura familiar, além de ser o maior em crédito, com a oferta de R$ 85,2 bilhões, também é o melhor, por ter reduzido a taxa de juros.

“Agora conseguimos produzir alimentos com a taxa de 2%. Se for agroecologia com a taxa de 1%”, destacou durante o programa Bom Dia, Ministra, do Canal Gov, na manhã desta quarta-feira (1º).

“Fizemos um Plano Safra que está voltado para a transição ecológica, que vem com todo um pacote de assistência técnica para garantir que a agricultura familiar possa produzir com insumos biológicos, cuidando do meio ambiente, cuidando dos recursos naturais e aplicando as melhores práticas”, complementa Fernanda.

De acordo com a ministra, a política pública - lançada nessa terça-feira (30) com incremento de 9% na oferta de crédito para o segmento - é parte de uma curva crescente. Fernanda lembrou que em 2023, a produção de alimentos tinha disponível em crédito R$ 53 bilhões, com distribuição concentrada na Região Sul.

“Conseguimos fazer com que ele chegasse a todas as regiões, focando e dando condições mais facilitadas para os agricultores familiares que estão nas regiões que têm menor acesso, como as regiões Norte e Nordeste”, diz Fernanda Machiaveli.

A ministra também destacou que a pasta do Desenvolvimento  Agrário também mantém um conjunto de medidas para proteger a agricultura familiar dos efeitos da mudança climática, como o Pró- Agro, que é um seguro para quem contrata o Pronaf, e o Garantia Safra, que garante um benefício como proteção aos agricultores de subsistência do semiárido.  

“A atividade agrícola é uma atividade de risco e no contexto de mudanças climáticas esse risco fica muito maior e nós já sabemos que este ano vai ser um ano desafiador para a população como um todo e para a agricultura familiar, em especial.”

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) também mantém uma linha de crédito específica de adaptação climática, que alcança as produções das regiões Norte e Nordeste. Há ainda programa de fomento como o Terra à Mesa.

“Ontem nós publicanos o edital. São R$ 413 milhões para a adaptação climática na região do semiárido. Esse apoio é para os agricultores consigam enfrentar esse contexto de maior instabilidade climática. Serão R$ 8 mil para cada família. Vão ser 60 mil famílias no total, além de ter assistência técnica e formação”.

Os recursos poderão ser usados para implantação de cisterna, energia solar, implementar a irrigação, fazer quintal produtivo ou qualquer tecnologia que permita a adaptação da produção de alimento no contexto de estiagem.

“Pra o conjunto do país estão abertas as linhas de bioeconomia, de tecnificação, que tem taxa de 2% ao ano para financiar a irrigação. Dentro do [programa] Mais Alimentos tem toda a possibilidade de financiar a tecnificação para a adaptação climática. Tudo isso com taxas que vão de 1,5% até 2% para financiamento desses investimentos”, concluiu.

 

Relacionadas
Brasília (DF), 30/06/2026 - Governo lança o Plano Safra 2026/2027, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Governo federal lança Plano Safra 2026/2027 de R$ 525,1 bilhões
Agricultores familiares fazem colheita manual de feijão-caupi
Plano Safra: BNDES atinge R$ 10 bilhões de recursos aprovados
Brazlândia (DF) - Em setembro, diversas cidades do país promovem a festa do morango. Com tecnologia, agricultores conseguem colher a fruta o ano todo (Valter Campanato/Agência Brasil)
Canal Gov destaca agricultura familiar no novo programa Campo da Gente
Edição:
Valéria Aguiar
Plano Safra Transição Ecológica ministra do desenvolvimento Desenvolvimento Agrário Fernanda Machiaveli programa Bom Dia Ministra
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Franco da Rocha (SP), 30/09/2024 - Barragem do rio Juqueri que forma a represa Paulo de Paiva Castro, parte do sistema Cantareira, construída pela Sabesp para abastecer de água a cidade de São Paulo. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Meio Ambiente Sistema Cantareira, em São Paulo, passa a operar na faixa de alerta
qua, 01/07/2026 - 12:27
Brasília (DF), 01/07/2026 – Livros Foto: analogicus/Pixabay
Cultura Júri pode anunciar amanhã vencedor do Prêmio Camões de Literatura 2026
qua, 01/07/2026 - 12:24
Brasília (DF), 25/06/2026 – Alunos do ensino médio do CED 16, na Ceilândia, aproveitam o segundo semestre letivo para intensificar a preparação em sala de aula visando o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), vestibulares, Programa de Avaliação Seriada (PAS/UnB) e outros processos seletivos de ingresso no ensino superior Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Educação Nascidos em maio e junho recebem parcela do Pé-de-Meia, nesta quarta
qua, 01/07/2026 - 11:55
Médico com estetoscópio fala no celular. Foto: National Cancer Institute/Unsplash
Concursos Enamed 2026: inscrições terminam nesta quarta-feira
qua, 01/07/2026 - 11:49
Edifício sede da Petrobras
Economia Com alívio da guerra, Petrobras reduz preço do querosene de aviação
qua, 01/07/2026 - 11:19
Polícia Federal deflagrou a operação policial Espelho Branco 2
Geral PF investiga anúncios digitais falsos que simulavam serviços públicos
qua, 01/07/2026 - 11:19
Ver mais seta para baixo