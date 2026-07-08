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Economia

Poupança: saques superam depósitos em R$ 39,3 bilhões no semestre

O saldo atual da poupança é de R$ 1,020 trilhão
Fabíola Sinimbú - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/07/2026 - 11:27
Brasília
Moeda Nacional, Real, Dinheiro, notas de real,Cédulas do real
© Marcello Casal JrAgência Brasil

Nos primeiros seis meses de 2026, as retiradas das cadernetas superaram em mais de R$ 39,3 bilhões os depósitos da poupança, aponta o relatório do Banco Central divulgado nesta quarta-feira (8). Apenas no mês de junho, a retirada líquida foi de R$ 237,5 milhões.

Ao longo dos seis primeiros meses, o mês de maio foi o único que apresentou saldo positivo, com entrada líquida de R$ 2,6 bilhões. Os meses de janeiro e março foram os que mais contribuíram para o balanço negativo do semestre, com retiradas liquidas de R$ 23,5 bilhões e  R$ 11,1 bilhões respectivamente.

O saldo atual da poupança é de R$ 1,020 trilhão, mantendo o patamar de junho de 2025, quando o saldo era de R$ 1,019 trilhão. Em maio, o volume de entradas chegou a elevar o saldo da poupança à R$ 1,028 trilhão, mas as sucessivas retiradas líquidas resultaram em um recuo de mais de R$ 8 bilhões.

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Edição:
Érica Santana
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