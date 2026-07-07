logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Produção de veículos sobe 8,8% no primeiro semestre, diz Anfavea

Expectativa do setor é de um crescimento de 12,1% em 2026
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 07/07/2026 - 15:44
São Paulo
producao_de_veiculos.jpg
© Agência Brasil/EBC

No primeiro semestre deste ano, a produção de veículos – que engloba automóveis, comerciais leves, ônibus e caminhões – cresceu 8,8% em relação ao mesmo período do ano passado, com 1,37 milhão de veículos produzidos. Este foi o melhor primeiro semestre desde 2019, divulgou nesta terça-feira (7) a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

Segundo a Anfavea, o principal crescimento foi no segmento de automóveis, cujas vendas avançaram 23,7%, com 208 mil unidades a mais do que no primeiro semestre do ano passado. Já o segmento de veículos pesados, como caminhões e ônibus, seguem em recuperação mais lenta. 

No semestre, as vendas de caminhões recuaram 10,5%, enquanto os ônibus registraram queda de 11,6%. E, embora no mês de junho ambos os segmentos tenham apresentado resultados melhores do que no ano passado, o desempenho ainda não foi suficiente para reverter a expectativa de mais um ano de retração.

Quanto aos emplacamentos, o crescimento foi de 18,5% no primeiro semestre do ano, com 1,42 milhão de veículos comercializados. Em junho foram 272,5 mil unidades comercializadas, alta de 28% frente a junho do ano passado.

Expectativa para o ano

Com o desempenho acima do esperado no primeiro semestre, principalmente nas vendas de veículos no mercado interno, a Anfavea decidiu revisar para cima a sua expectativa de crescimento para o ano. 

Agora, a associação disse esperar que o Brasil feche o ano de 2026 ultrapassando a marca de 3 milhões de autoveículos emplacados, patamar que não é alcançado desde 2014. Se essa projeção se confirmar, diz a entidade, o crescimento será de 12,1% em relação a 2025, bem acima dos 2,7% previstos no início do ano.

Já a previsão do ano relacionada à produção passou de 3,7% para 5,8%, com expectativa de 2,8 milhões de autoveículos produzidos.

Exportações e importações

Apesar do cenário positivo, as exportações continuam sem apresentar sinal de recuperação no semestre, com queda de 21,2% em relação ao mesmo período do ano passado, somando 216,6 mil unidades exportadas. Considerando-se apenas o mês de junho, o recuo foi de 26,7% sobre junho do ano passado, com 36,7 mil unidades exportadas.

As importações, por sua vez, somaram 280,6 mil unidades, o que representou aumento de 22,8% no primeiro semestre. Em junho foram importadas 57 mil unidades, crescimento de 49,3% em relação a junho do ano passado.

Edição:
Sabrina Craide
Anfavea Vendas de veículos
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Terminal de Containers no Porto de Santos, lado Guarujá, São Paulo, Brasil! Uma vista aérea de Drone. Foto: Angelo F. Roesler/ Adobe Stock
Economia Brasil vê avanço com EUA, mas mantém etanol fora da negociação
ter, 07/07/2026 - 17:33
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF) com estátua A Justiça, de Alfredo Ceschiatti, em primeiro plano.
Justiça Defesa de Bolsonaro esclarece armas não encontradas pelo Exército
ter, 07/07/2026 - 17:30
Brasília (DF), 07/07/2026 – Convidados internacionais acompanham zerésima e início da votação em zona eleitoral de Goiânia/GO, 02/10/2016 Foto: Roberto Jayme/Ascom/TSE
Política Justiça Eleitoral começa a convocar mesários para eleições de outubro
ter, 07/07/2026 - 17:10
Alto Paraíso de Goiás (GO) - Plantação de soja em área do município de Alto Paraíso mostra o avanço da fronteira agrícola na região da Chapada dos Veadeiros (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Política Entenda impasse entre bancada do agro e governo sobre dívidas rurais
ter, 07/07/2026 - 16:10
Rio de Janeiro - O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) faz coletiva de imprensa, na porta do Hospital Federal de Bonsucesso (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
Saúde Enamed 2026: prazo para recurso de atendimento termina hoje
ter, 07/07/2026 - 16:08
Postes de rede elétrica próximo ao Colégio Militar de Brasilia, no bairo da Asa Norte
Economia Número de acidentes com a rede elétrica cresceu no Brasil em 2025
ter, 07/07/2026 - 16:07
Ver mais seta para baixo