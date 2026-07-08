logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Receita libera consulta a lote especial de cashback do IR nesta quarta

Mais de 3,5 milhões receberão até R$ 1 mil em 15 de julho
Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/07/2026 - 06:03
Brasília
Superintendência da Receita Federal, em Brasília.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Receita Federal abre às 9h desta quarta-feira (8) a consulta ao primeiro lote especial de restituição automática do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), modalidade chamada pelo órgão de "cashback". Ao todo, 3.551.101 contribuintes serão beneficiados nesta etapa, que soma cerca de R$ 460 milhões em restituições.

O pagamento será realizado em 15 de julho, diretamente na conta vinculada à chave Pix do tipo CPF do contribuinte.

Quem recebe

O lote contempla pessoas não obrigadas a apresentar a declaração do Imposto de Renda de 2025 e, por isso, não enviaram o documento. Ainda assim, tiveram imposto retido na fonte ao longo de 2024 e passaram a ter direito à restituição.

Para identificar esses casos, a Receita utiliza informações disponíveis em suas bases de dados para gerar automaticamente uma declaração simplificada, sem necessidade de pedido prévio pelo contribuinte.

O valor da restituição é limitado a R$ 1 mil por pessoa.

Além de não estar obrigada a declarar o IR em 2025, a pessoa precisa ter mantido o CPF em situação regular e possuir uma chave Pix vinculada ao CPF até o fim de junho deste ano. Segundo a Receita, cerca de 500 mil contribuintes deixaram de receber o cashback este ano por não cumprir um desses requisitos.

Como consultar

A consulta poderá ser feita no portal da Receita Federal, por meio da página Consulta cashback, criada para o serviço de restituição automática, ou pelo aplicativo oficial da Receita.

Também será possível acessar a declaração gerada automaticamente na área "Meu Imposto de Renda". O documento poderá ser conferido, complementado ou retificado antes da conclusão do processamento, caso o contribuinte identifique alguma informação que precise ser ajustada.

Pagamento

A restituição será depositada exclusivamente em conta vinculada à chave Pix do tipo CPF. Não haverá depósito em contas bancárias comuns nem emissão de ordem de pagamento.

Quem tiver direito à restituição, mas não atender aos requisitos do lote automático, como não possuir chave Pix cadastrada até o prazo estabelecido, estar com o CPF irregular ou ter valor superior a R$ 1 mil para receber, poderá apresentar declaração de Imposto de Renda de exercícios anteriores para pedir a restituição.

A página Download do Programa de Imposto de Renda – Receita Federal traz instruções para o preenchimento online ou através dos programas geradores de declaração dos anos anteriores.

Lote separado

A Receita destaca que esse pagamento não faz parte do calendário regular de restituições do Imposto de Renda 2026. O lote especial foi criado exclusivamente para contribuintes que não entregaram declaração por não serem obrigados.

Os contribuintes que apresentaram a declaração dentro do prazo continuam seguindo o cronograma tradicional de restituições. O próximo lote regular está previsto para 31 de julho.

 

Relacionadas
Logo da Agência Brasil
Receita abre consulta a cashback do Imposto de Renda em 8 de julho
Edição:
Valéria Aguiar
Receita Federal Consulta lote especial cashback IR Contribuintes PIX CPF
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Denmark's Prime Minister Mette Frederiksen speaks at the
Internacional Dinamarca se diz pronta para defender cada centímetro da Groenlândia
qua, 08/07/2026 - 09:02
Praia de Copacabana movimentada no último dia do ano, apesar das restrições e fiscalização da Prefeitura, e do cancelamento da festa de Réveillon
Geral Rio terá política de ordenamento urbano nas praias da zona sul
qua, 08/07/2026 - 08:28
Mariana (MG) - Barragens de Santarém e Fundão que romperam na quinta feira (5), trazendo destruição à zona rural de Mariana, em Minas Gerais. (Antonio Cruz/Agência Brasil)
Meio Ambiente Relatório anual de barragens indica 213 estruturas em situação crítica
qua, 08/07/2026 - 08:06
Brasília (DF), 07/07/2026 – Jazz Livre, da Rádio MEC, celebra o pianista José Roberto Bertrami, que faria 80 anos nesta quarta. Foto: Rádio Mec
Cultura Jazz Livre, da Rádio MEC, celebra o pianista José Roberto Bertrami
qua, 08/07/2026 - 08:02
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) fala sobre denúncia de policiais civis por homicídio doloso e fraude processual em operação no Jacarezinho
Meio Ambiente Justiça afasta servidor por suspeita de licenças ambientais ilegais
qua, 08/07/2026 - 07:28
Kylian Mbappé comemora seu gol de pênalti na vitória da França contra o Paraguai
Esportes Futebol, política e personagens improváveis: a Copa do Mundo até agora
qua, 08/07/2026 - 07:03
Ver mais seta para baixo