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Economia

Aplicativo do Tesouro Direto é desativado a partir desta segunda-feira

Investidores poderão acessar serviços pelo Portal do Investidor
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/08/2026 - 12:00
Brasília
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© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O aplicativo do Tesouro Direto foi desativado nesta segunda-feira (17). Segundo o Ministério da Fazenda, a mudança faz parte do processo de desenvolvimento de uma nova experiência para os investidores, que será apresentada futuramente.

A desativação do aplicativo não altera os investimentos já feitos pelos participantes do programa. Títulos adquiridos, valores aplicados, rentabilidade e demais informações permanecem preservados.

A partir de agora, os investidores devem acessar os serviços do programa por meio do Portal do Investidor, disponível no site oficial do Tesouro Direto, ou pelo aplicativo da instituição financeira onde mantêm a conta de investimentos.

- Tesouro Direto

Pelos dois canais, é possível acompanhar a carteira de títulos, consultar a rentabilidade das aplicações, realizar compras e resgates, verificar o histórico de operações e gerenciar os investimentos.

O Tesouro Nacional informa que não é necessário realizar qualquer procedimento em relação aos investimentos já existentes em razão da desativação do aplicativo.

"Com a desativação do aplicativo, os investimentos dos participantes do programa permanecem inalterados, ou seja, títulos, valores investidos, rentabilidade e demais informações continuarão preservados", informou o Tesouro.
 

Em caso de dúvidas, os investidores podem buscar informações nos canais oficiais de atendimento do Tesouro Direto.

 

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Edição:
Valéria Aguiar
Aplicativo do Tesouro Direto Ministério da Fazenda Tesouro Nacional serviços Portal do Investidor
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