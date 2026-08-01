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Economia

Aplicativo do Tesouro Direto será desativado a partir de 17 de agosto

Fazenda diz que vai entregar nova experiência para os investidores
Agência Brasil
Publicado em 01/08/2026 - 11:39
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© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Ministério da Fazenda informou aplicativo do Tesouro Direto será desativado no dia 17 de agosto. Segundo a pasta, a medida foi tomada para permitir a "construção de uma nova experiência para os investidores", que será divulgada em uma data ainda que será definida.

Com a desativação do aplicativo, quem investe em títulos públicos poderá acompanhar sua carteira de investimentos por meio do Portal do Investidor, site oficial do Tesouro, ou nos aplicativos do banco ou corretora utilizados para fazer as operações de compra e venda dos títulos do governo federal. 

Em nota à imprensa, o Tesouro reforçou que a desativação não representará qualquer impacto nos investimentos dos usuários.

"Com a desativação do aplicativo, os investimentos dos participantes do programa permanecem inalterados, ou seja, títulos, valores investidos, rentabilidade e demais informações continuarão preservados", informou o Tesouro. 

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Edição:
Aline Leal
Tesouro Direto Ministério da Fazenda
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