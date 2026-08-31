logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Caixa paga Bolsa Família de agosto a beneficiários com NIS de final 0

Valor médio do benefício neste mês está em R$ 678,35
Agência Brasil
Publicado em 31/08/2026 - 07:02
Brasília

A Caixa Econômica Federal conclui nesta segunda-feira (31) o pagamento da parcela de agosto do Bolsa Família. Receberão o benefício os cadastrados com Número de Inscrição Social (NIS) de final 0.

Neste mês, 19,3 milhões de famílias foram beneficiadas, com o valor médio do benefício em R$ 678,35.

Os moradores de 186 municípios de sete estados receberam o crédito no último dia 18, independentemente do número final do NIS. O pagamento unificado beneficiou localidades em situação de emergência ou em estado de calamidade pública nos seguintes estados: Amazonas (3 municípios), Bahia (15), Paraíba (31), Paraná (5), Rio Grande do Norte (122), Roraima (6) e Sergipe (4).

>> Lista dos municípios com pagamento unificado

O valor mínimo corresponde a R$ 600. Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais: O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses de idade, para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a famílias com crianças de até 6 anos.

No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

Além do benefício integral, há o pagamento da regra de proteção. Em vigor desde junho de 2023, essa regra permite que famílias cujos membros consigam emprego e melhorem a renda recebam 50% do benefício a que teriam direito por até dois anos, desde que cada integrante receba o equivalente a até meio salário mínimo.

Desde junho do ano passado, o tempo de permanência na regra de proteção foi reduzido de dois para um ano. No entanto, quem entrou na regra até maio de 2025 continua a receber metade do benefício por dois anos.

Desde 2024, os beneficiários do Bolsa Família não têm mais o desconto do Seguro Defeso. A mudança foi estabelecida pela Lei 14.601/2023, que resgatou o Programa Bolsa Família (PBF). O Seguro Defeso é pago a pessoas que sobrevivem exclusivamente da pesca artesanal e que não podem exercer a atividade durante o período da piracema (reprodução dos peixes).

 

Bolsa Família Agosto 2026 . Foto: Arte/ EBC

 

Relacionadas
Logo da Agência Brasil
Beneficiários com NIS de final 9 recebem Bolsa Família de agosto
Logo da Agência Brasil
Beneficiários com NIS de final 8 recebem Bolsa Família de agosto
Fachada da Caixa Econômica Federal
Lucro da Caixa cresce 5,9% e chega a R$ 3,9 bi no segundo trimestre
Edição:
Vinicius Lisboa
bolsa família Cadúnico benefício social Caixa Econômica Federal
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 29/12/2025 - Pessoas no Parque Ibirapuera durante forte onda de calor na cidade. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Meio Ambiente Agosto termina com contrastes extremos e calor de até 41ºC
seg, 31/08/2026 - 10:08
Brasília (DF), 18/08/2026 - Arte Agenda dos Presidenciáveis. Arte EBC
Política Confira a agenda dos presidenciáveis nesta segunda-feira (31)
seg, 31/08/2026 - 09:45
Socorrista trabalha na entrada de túnel na usina hidrelétrica de Chilime, em Rasuwa, no Nepal 29 de agosto de 2026 Ashish Gurung/via REUTERS
Internacional Equipes do Nepal procuram centenas de pessoas presas em túneis
seg, 31/08/2026 - 09:30
A boat departs from Wahweap Marina on Lake Powell, as the critical reservoir sits at its lowest ever recorded water level, in Glen Canyon National Recreation Area near Page, Arizona, U.S. August 30, 2026. REUTERS/Rebecca Noble
Internacional Mais de 20 pessoas são procuradas no Grand Canyon (EUA) após cheia
seg, 31/08/2026 - 08:53
Brasília (DF), 19/02/2025 - Programa Pé-de-Meia. Alunos da escola CED619 da Samambaia. Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
Educação Pé-de-Meia: nascidos em novembro e dezembro recebem parcela de R$ 200
seg, 31/08/2026 - 08:48
Brasília (DF), 24/10/2024 - Alunos do colégio Galois em sala de aula na preparação dos últimos dias antes da prova do Enem 2024. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Educação Desenrola Fies: prazo de renegociação de dívidas termina hoje
seg, 31/08/2026 - 08:28
Ver mais seta para baixo