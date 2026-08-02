Mega-Sena acumula para R$ 135 milhões; confira as dezenas sorteadas

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.039 da Mega-Sena, realizado neste domingo (2) no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 135 milhões para o próximo concurso.

Os números sorteados são: 14 - 16 - 21 - 39 - 53 - 58.

86 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 45.932,28 cada

6.332 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.028,31 cada

Apostas

As apostas puderam ser registradas até as 22h do sábado (1º) em todas as lotéricas do país, pelo portal Loterias Caixa e pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas Android e iOS. A compra de cotas de bolões pelos canais digitais teve um prazo maior e ficou disponível até as 10h45 deste domingo, pouco antes da realização do sorteio.

O próximo concurso está previsto para terça-feira (4). A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.