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Economia

Mega-Sena acumula para R$ 135 milhões; confira as dezenas sorteadas

Números sorteados são: 14 - 16 - 21 - 39 - 53 - 58
Cristina Indio do Brasil - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/08/2026 - 12:57
Rio de Janeiro
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.039 da Mega-Sena, realizado neste domingo (2)  no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 135 milhões para o próximo concurso.

Os números sorteados são: 14 - 16 - 21 - 39 - 53 - 58.

  • 86 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 45.932,28 cada
  • 6.332 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.028,31 cada

Apostas

As apostas puderam ser registradas até as 22h do sábado (1º) em todas as lotéricas do país, pelo portal Loterias Caixa e pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas Android e iOS. A compra de cotas de bolões pelos canais digitais teve um prazo maior e ficou disponível até as 10h45 deste domingo, pouco antes da realização do sorteio.

O próximo concurso está previsto para terça-feira (4). A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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Edição:
Juliana Andrade
Mega-Sena Loterias Caixa
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