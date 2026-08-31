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Economia

Orçamento de 2027 prevê salário mínimo de R$ 1.741

Valor é R$ 24 maior que o proposto na LDO
Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 31/08/2026 - 17:43
Brasília
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© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A nova regra de correção fez o governo elevar a previsão para o salário mínimo no próximo ano. O projeto da Lei Orçamentária de 2027, enviado na noite desta segunda-feira (31) ao Congresso, prevê mínimo de R$ 1.741, R$ 24 mais alto que o valor de R$ 1.717 proposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Adiantado na semana passada pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, o valor representa aumento nominal de 7,4% em relação ao salário mínimo de R$ 1.621 que está em vigor.

A alta obedece à regra aprovada no fim do ano passado, que limita o crescimento do salário mínimo a 2,5% acima da inflação do ano anterior.

O valor final do salário mínimo em 2027 pode ficar ainda maior, caso o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) suba mais que o esperado até novembro. O indicador é uma das medidas de inflação calculadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Com base na inflação acumulada entre dezembro de 2025 e novembro de 2026, o governo enviará uma mensagem modificativa ao Congresso no início de dezembro.

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Edição:
Vinicius Lisboa
Salário Mínimo Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO Dario Durigan Ministério da Fazenda Inflação INPC
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