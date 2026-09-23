logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

ANP aplicou R$ 200 milhões em multas por alta abusiva de combustíveis

Casos investigados apontaram elevação de margens acima de 1.350%
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 23/09/2026 - 14:35
Brasília
23/09/2026 - Campinas - Senacon reúne Procons de todo o País para fiscalizar margens de combustíveis. Foto: Senacon/ Divulgação
© Senacon/ Divulgação

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aplicou mais de R$ 200 milhões em multas a distribuidoras de combustíveis por aumento abusivo de preços.

Segundo a agência, alguns dos casos resultaram em elevação superior a 1.350% nas margens brutas das empresas, indicando a dimensão das variações identificadas nas investigações.

As penalidades decorrem de decisões de primeira instância administrativa em autos de infração lavrados pelas equipes de fiscalização da ANP. As empresas ainda podem recorrer.

Os processos envolvem condutas praticadas durante a vigência das Medidas Provisórias nº 1.340 e nº 1.349, editadas entre março e abril deste ano para enfrentar problemas de abastecimento e conter a escalada dos preços dos combustíveis.

A ANP informou que continua analisando outros casos relativos ao mesmo período, envolvendo distribuidoras, revendedores de combustíveis e comerciantes de gás liquefeito de petróleo (GLP).

Operação Carga Pesada

O anúncio ocorre no momento em que o governo federal intensifica o monitoramento do setor. Nesta quarta-feira (23), a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) iniciou a Operação Carga Pesada para apurar possíveis aumentos abusivos nas margens de lucro de postos de combustíveis em todo o país.

A operação foi desencadeada após a ANP receber cerca de 330 denúncias sobre suspeitas de altas indevidas nos preços. Com base em informações encaminhadas pela agência reguladora, a Senacon instaurou 70 processos administrativos sancionadores contra postos de combustíveis.

Segundo a Senacon, a investigação não se concentra no preço cobrado na bomba, mas em eventuais aumentos injustificados das margens de lucro, prática que pode resultar em multas e outras sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Dados apresentados pelo órgão indicam preocupação principalmente com o diesel S10. O preço médio nacional do combustível chegou a R$ 7,13 por litro em 19 de setembro, alta de 2,3% em uma semana. As maiores variações foram registradas na Bahia, em Mato Grosso, Pernambuco, Sergipe e no Tocantins.

Na gasolina comum, o aumento médio nacional foi de 0,2% no período analisado. Mato Grosso, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Paraná e Piauí apresentaram as maiores variações. O etanol, por sua vez, teve alta média de 3,3% na semana.

Como denunciar

Consumidores que identificarem possíveis irregularidades nos preços dos combustíveis podem registrar denúncias nos Procons estaduais e municipais ou junto à ANP, pelo telefone 0800 970 0267 e pelo aplicativo ANP com Vc – Postos.

Para facilitar a apuração, é recomendável informar o nome e o endereço do estabelecimento, o tipo de combustível, o preço praticado e a data da ocorrência, além de apresentar, sempre que possível, notas fiscais ou outros comprovantes.

Relacionadas
Greve de caminhoneiros provoca fila para abastecimento de combustível em posto de gasolina no Rio de Janeiro.
Senacon inicia operação para apurar abusos nos preços de combustíveis
Rio de Janeiro (RJ), 20/03/2026 - Preços dos combustíveis em posto Shell na Lapa. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Novas medidas para combustíveis terão impacto de R$ 7 bilhões por mês
Edição:
Sabrina Craide
ANP Preços de Combustíveis operação carga pesada
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Eduardo Bapstista assume comando técnico do Internacional, em 23/09/2026
Esportes Internacional contrata técnico Eduardo Baptista até o fim da temporada
qua, 23/09/2026 - 18:46
Cerimônia de inauguração do eixo principal da nova ponte do Guaíba, em Porto Alegre.
Meio Ambiente Guaíba: Defesa Civil de Porto Alegre alerta para risco de inundação
qua, 23/09/2026 - 18:05
Brasília, DF 30/08/2026 - Brasília enfrenta onda de calor, tendo o dia mais quente do ano. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Meio Ambiente Estudo prevê até 13,3 mil mortes no Brasil com calor do Super El Niño
qua, 23/09/2026 - 17:59
São Paulo (SP), 19/11/2025 - Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim Bibi. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Justiça CNJ cancela R$ 4,7 bilhões em precatórios ligados ao Master
qua, 23/09/2026 - 17:26
Brasília (DF), 22/09/2026 - MP do Ceará acompanha investigações sobre morte de Isabelle Caracristi. Foto: Isabelle Caracristi/Instagram
Direitos Humanos Perícia aponta para "precipitação voluntária" de Isabelle no Ceará
qua, 23/09/2026 - 17:13
Rio de Janeiro (RJ) 29/01/2025 – Chegada de chuvas faz Defesa Civil enviar alerta extremo na cidade pela primeira vez. Motoristas dirigem sob chuva na Linha Amarela. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Meio Ambiente Cidade do Rio vive o setembro mais chuvoso em quase 30 anos
qua, 23/09/2026 - 17:11
Ver mais seta para baixo