logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Beneficiários com NIS de final 6 recebem Bolsa Família de setembro

Valor médio do benefício neste mês está em R$ 678,18
Agência Brasil
Publicado em 24/09/2026 - 07:30
Brasília

A Caixa Econômica Federal paga nesta quinta-feira (24) a parcela de setembro do Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 6. 

Neste mês, 19,29 milhões de famílias serão beneficiadas, com o valor médio de R$ 678,18.

Os moradores de 179 municípios de sete estados receberam o crédito na quinta-feira (17), independentemente do número final do NIS. O pagamento unificado beneficiou localidades em situação de emergência ou em estado de calamidade pública nos seguintes estados: Acre (todos os 22 municípios), Amazonas (três municípios), Paraíba (31), Rio Grande do Norte (113), Roraima (seis), São Paulo (um) e Sergipe (três).

O valor mínimo do benefício corresponde a R$ 600 e terá reajuste em outubro. Além dele, há o pagamento de três adicionais: 

  • o Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses de idade, para garantir a alimentação da criança;
  • o Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos;
  • e R$ 150 a famílias com crianças de até 6 anos.

No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês.

O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem (PlayStore ou App Store), usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

Confira o calendário de pagamentos de setembro

 

Brasília (DF), 21/09/2026 - Calendário do Bolsa Família em 2026. Setembro. Foto: Arte/Agência Brasil

Regra de proteção

Além do benefício integral, há o pagamento da regra de proteção. Em vigor desde junho de 2023, essa regra permite que famílias cujos membros consigam emprego e melhorem a renda recebam 50% do benefício a que teriam direito por até dois anos, desde que cada integrante receba o equivalente a até meio salário mínimo.

Desde junho do ano passado, o tempo de permanência na regra de proteção foi reduzido de dois para um ano. No entanto, quem entrou na regra até maio de 2025 continua a receber metade do benefício por dois anos.

Desde 2024, os beneficiários do Bolsa Família não têm mais o desconto do Seguro Defeso. A mudança foi estabelecida pela Lei 14.601/2023, que resgatou o Programa Bolsa Família (PBF). O Seguro Defeso é pago a pessoas que sobrevivem exclusivamente da pesca artesanal e que não podem exercer a atividade durante o período da piracema (reprodução dos peixes).

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 04/06/2025 – Alunos em sala de aula no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) 001, no Catete, na zona sul da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Programa de bolsas vai incentivar formação para a educação básica
Logo da Agência Brasil
Beneficiários com NIS de final 5 recebem Bolsa Família de setembro
Brasília (DF), 15/09/2026 - Ministro Gilmar Mendes durante sessão do STF. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Gilmar Mendes valida reajuste do Bolsa Família
Edição:
Vinicius Lisboa
Bolsa Família CadÚnico Caixa Econômica Federal Ministério do Desenvolvimento Social
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio Claro-SP, 19/06/2013, O Horto Florestal Edmundo Navarro de Andrade, fundado em 1909, é conhecido como o
Economia Produção florestal no país alcança recorde de R$ 47,9 bilhões em 2025
qui, 24/09/2026 - 10:01
Receita Federal e Polícia Federal deflagram operação Recidere contra remessa ilegal de dinheiro para o exterior. Foto: Polícia Federal
Geral Polícia e MP deflagram nova fase da Operação Carbono Oculto em SP
qui, 24/09/2026 - 09:47
Brasília (DF), 19/11/2025 – Fachada do prédio do banco de Brasília (BRB). Em março de 2025, o conselho do Banco BRB aprovou a compra de 58% do capital do Banco Master, valor estimado em R$ 2 bilhões. O acordo previa que o BRB, uma sociedade de capital e controlada majoritariamente pelo Governo do Distrito Federal (GDF) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Justiça Caso Master: TCDF bloqueia até R$ 2,7 bi de ex-dirigentes do BRB
qui, 24/09/2026 - 09:42
Casa Branca
Internacional Juiz ordena restabelecimento do acesso de jornalistas à Casa Branca
qui, 24/09/2026 - 09:03
Brasília (DF), 18/08/2026 - Arte Agenda dos Presidenciáveis. Arte EBC
Política Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira (24) 
qui, 24/09/2026 - 09:03
Brasília (DF), 04/07/2026 – Chuvas no Ceará. Foto: Marciel Bezerra/GOVCE
Meio Ambiente Chuvas avançam pelo Norte e Nordeste do país nesta quinta-feira
qui, 24/09/2026 - 08:56
Ver mais seta para baixo