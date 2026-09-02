logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Bolsa dispara 3% e atinge o maior nível desde maio

Dólar cai quase 1% e fecha a R$ 5,10
Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil*
Publicado em 02/09/2026 - 19:54
Brasília
Bolsa de Valores B3 do Brasil em São Paulo
© REUTERS/Amanda Perobelli/Direitos Reservados

Num dia marcado pela escalada das tensões entre Estados Unidos e Irã e pelo cenário eleitoral no Brasil, a bolsa disparou mais de 3% e atingiu o nível mais alto desde maio.

O dólar caiu pela terceira vez seguida e encerrou no menor valor em três semanas.

Principal índice da B3, o Ibovespa disparou 3,05% nesta quarta-feira (2), aos 185.205,09 pontos. O indicador subiu pela 11ª vez seguida.

No mercado de câmbio, o dólar comercial caiu 0,91%, a R$ 5,106, no terceiro pregão seguido de queda. No exterior, o petróleo avançou diante da escalada das tensões entre Estados Unidos e Irã.

Principais números

  • Ibovespa: 185.205,09 pontos (+3,05%);
  • Dólar comercial: R$ 5,106 (-0,91%);
  • Dólar em três sessões: -1,72%;
  • Dólar no ano: -6,97%;
  • Petróleo tipo WTI: US$ 91,01 (+0,88%);
  • Petróleo tipo Brent: US$ 95,63 (+1,04%).

Ibovespa em alta

O Ibovespa teve a maior valorização percentual em um único dia desde março e chegou a 186.028,06 pontos na máxima, nível não alcançado desde 6 de maio. Na mínima, o índice marcou 179.733,57 pontos.

Além do cenário eleitoral, o desempenho foi sustentado pelo fluxo de investidores estrangeiros para ações brasileiras. Depois de uma forte saída de capital externo nas primeiras semanas de agosto, os estrangeiros voltaram a comprar ativos locais nos últimos pregões do mês passado.

Dólar recua

O dólar à vista fechou em R$ 5,106, com queda de 0,91%. Foi o menor valor de encerramento desde 7 de agosto, quando a moeda terminou o pregão cotada a R$ 5,084.

A moeda chegou a subir 0,33% durante a manhã, atingindo R$ 5,1702. Após a divulgação da pesquisa eleitoral, porém, passou a acelerar a queda, chegando a R$ 5,09 pouco depois das 14h.

Com o resultado desta quarta-feira, o dólar acumula baixa de 1,72% em três sessões e de 6,97% no ano.

No mercado internacional, o índice que mede o desempenho da moeda americana diante de uma cesta de seis divisas caía 0,13%, aos 99,548 pontos.

Petróleo avança

O petróleo fechou em alta nesta quarta-feira diante da continuidade dos confrontos entre Estados Unidos e Irã e dos riscos para o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz, uma das principais rotas de transporte de petróleo do mundo.

O barril do tipo WTI para outubro, negociado em Nova York, avançou US$ 0,79 (+0,88%), para US$ 91,01 por barril.

Referência para a Petrobras, o barril do tipo Brent subiu US$ 0,98 (+1,04%), para US$ 95,63 por barril.

Além das preocupações com o Estreito de Ormuz, dados oficiais também apontaram queda nos estoques de petróleo nos Estados Unidos, contrariando as expectativas do mercado.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), por sua vez, deve manter inalterada a política de produção para outubro em sua reunião prevista para domingo (6).

* Com informações da Reuters

Relacionadas
Fábrica da Moto Honda em Manaus. Chão de fábrica. Manaus (AM) 10.04.2006 - Foto: Miguel Ângelo
Produção industrial interrompe 2 meses de queda e sobe 0,2% em julho
Operários reformam telhado de imóvel em obras no Centro do Rio.
Orçamento de 2027 prevê R$ 133,8 bilhões em investimentos
Avião comercial abastecendo. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Petrobras reajusta preço médio do querosene de aviação em 13,9%
Edição:
Carolina Pimentel
Dólar Bolsa de Valores
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Edifício-sede da Procuradoria Geral da República – PGR, em Brasília. Fachada Prédio PGR. Foto: Leobark Rodrigues/Secom/MPF
Justiça PGR defende arquivamento de depoimento sobre suposta ameaça a Vorcaro
qua, 02/09/2026 - 20:54
Brasília - 31/07/2026 - Banner Eleições 2026. Foto: Agência Brasil
Política Veja como foi a quarta-feira (2) dos candidatos a presidente
qua, 02/09/2026 - 20:53
13/07/2026 - Brasília - Torres do Prédio do Congresso Nacional, na Esplanada dos Ministérios. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Política Senado: oposição obstrui e fim da escala 6x1 não vai a plenário
qua, 02/09/2026 - 20:45
Brasília - 11/08/2026 - Discord: a rede social popular entre jovens. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Discord terá dez dias para apresentar proposta de proteção a usuários
qua, 02/09/2026 - 20:22
Seca em Brasília
Meio Ambiente Aquecimento além de 1,5°C ameaça saúde, agricultura e economia
qua, 02/09/2026 - 20:11
Brasília (DF), 20/02/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Surfista Gabriel Medina surfando. Foto: Brent Bielmann/WSL
Esportes Mesmo com nota 10, Medina é vice-campeão da etapa de Fiji da WSL
qua, 02/09/2026 - 20:10
Ver mais seta para baixo