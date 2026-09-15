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Economia

Caixa muda horário do sorteio da Lotofácil da Independência

Sorteio será realizado às 21h desta terça-feira (15)
Agência Brasil
Publicado em 14/09/2026 - 21:48
Brasília
Brasília (DF), 05/09/2025 - Lotofácil da independência. Foto: Caixa/Divulgação
© Caixa/Divulgação

A Caixa anunciou mudança no horário do sorteio especial da Lotofácil da Independência nesta terça-feira (15). O sorteio será realizado às 21h. Inicialmente, estava previsto para 11h. O prêmio é estimado em R$ 300 milhões. 

Com isso, as apostas poderão ser feitas até as 18h desta terça-feira (15) nas lotéricas. Pelo aplicativo Loterias Caixa e pelo portal Loterias Caixa, as vendas de cotas de bolão seguirão até as 20h

Para participar, é possível escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. A aposta simples custa R$ 3,50.

Caso não haja ganhador na faixa principal, com 15 acertos, o prêmio será distribuído entre os acertadores da faixa seguinte.

Edição:
Carolina Pimentel
Loteria Lotofácil da Independência Caixa
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