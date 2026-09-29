logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

IGP-M volta a subir em setembro e acumula alta de 3,34% em 12 meses

Alta foi puxada por índice que mede variação do atacado
Agência Brasil
Publicado em 29/09/2026 - 09:19
Rio de Janeiro
Supermercados, alimentos, cesta básica Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) registrou inflação de 1,57% em setembro deste ano. No mês anterior, o indicador havia tido deflação (queda de preços) de 0,22%.

Com os dados divulgados nesta terça-feira (29) pela Fundação Getulio Vargas (FGV), o IGP-M acumula inflação de 3,45% neste ano e de 3,34% em 12 meses. Em setembro de 2025, o IGP-M havia registrado taxas de 0,42% no mês e de 2,82% em 12 meses.

A alta em setembro foi puxada pelo Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que mede a variação do atacado, e que passou de uma deflação de 0,34% em agosto para uma inflação de 2,08% em setembro.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede o varejo, passou de uma deflação de 0,41% em agosto para uma alta de preços de 0,50% em setembro.

O terceiro subíndice que compõe o IGP-M, o Instituto Nacional de Custo da Construção (INCC), teve, em setembro, inflação mais moderada (0,25%) do que em agosto (0,41%).

 

Relacionadas
Edifício-Sede do Banco Central em Brasília Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Mercado eleva projeção de inflação para 4,99% e reduz PIB
Economia, Moeda, Real,Dinheiro, Calculadora Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Prévia da inflação oficial de setembro fica em 0,70%, mostra IBGE
Edição:
Graça Adjuto
inflação IGP-M setembro FGV
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
10/07/2026 - Brasília - dinheiro, moeda, real, reais, cédula, cédulas, nota, notas, moeda brasileira, dinheiro brasileiro, inflação, inflação alta, deflação, economia, economia brasileira, mercado, mercado financeiro, finanças, finanças pessoais, orçamento, orçamento doméstico, renda, renda familiar, salário, salário mínimo, remuneração, vencimento, pagamento, poder de compra, custo de vida, custo dos alimentos, aumento de preços, alta dos preços, carestia, desvalorização, valorização, perda do poder de compra, crise econômica, recessão, crescimento econômico, consumo, consumidor, compras, supermercado, cesta básica, despesas, gastos, contas, contas a pagar, boletos, dívida, dívidas, endividamento, inadimplência, poupança, economia doméstica, investimento, investimentos, aplicações financeiras, juros, taxa de juros, taxa Selic, Banco Central, crédito, empréstimo, financiamento, cartão de crédito, débito, PIX, transferência bancária, banco, instituição financeira, orçamento familiar, planejamento financeiro, reserva de emergência, patrimônio, riqueza, patrimônio líquido, capital, capital financeiro, lucro, prejuízo, receita, despesa, balanço financeiro, impostos, tributos, tributação, imposto de renda, arrecadação, arrecadação fiscal, carga tributária, imposto, taxa, tarifas, câmbio, dólar, euro, cotação, câmbio flutuante, desvalorização cambial, valorização cambial, moeda estrangeira, inflação acumulada, índice de preços, IPCA, INPC, IGP-M, poder aquisitivo, renda per capita, desenvolvimento econômico, estabilidade econômica, política monetária, política fiscal, oferta, demanda, produtividade, consumo consciente, educação financeira, planejamento financeiro, equilíbrio financeiro, independência financeira, riqueza, prosperidade, orçamento público, gastos públicos, contas públicas, déficit, superávit, tesouro nacional, moeda forte, moeda fraca, liquidez, circulação de dinheiro, s
Economia Governo Central registra déficit de R$ 13,6 bilhões em agosto
ter, 29/09/2026 - 12:30
Prêmio Jabuti anuncia semifinalistas e abre votação para Cultura Digital. Foto: Divulgação/ Prêmio Jabuti
Cultura Prêmio Jabuti anuncia semifinalistas da 68ª edição
ter, 29/09/2026 - 12:13
Movimento intenso de ônibus na rodoviária do Plano Piloto
Justiça Nunes Marques cobra TREs por transporte público gratuito nas eleições
ter, 29/09/2026 - 12:10
Brasília (DF), 29/08/2026 - Mestres da Cultura Popular. Tião Carvalho. Foto: Beatriz Braga/Divulgação
Cultura Edital abre inscrição para unir saberes tradicionais e ensino superior
ter, 29/09/2026 - 12:04
Brasília (DF), 08/01/2025 - Foto feita em 12/12/2024 - O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, durante entrevista para a Agência Brasil. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Gilmar cobra medidas de STF e STJ contra irregularidade em precatórios
ter, 29/09/2026 - 11:35
Brasília (DF), 17/04/2026 - Fazenda América. Fotos: Anderson Gibathe/Itaipu Binacional
Economia Donos de propriedades rurais têm até esta quarta para declarar ITR
ter, 29/09/2026 - 11:30
Ver mais seta para baixo