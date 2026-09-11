logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

INPC tem variação negativa em agosto e soma 3,98% em 12 meses

Índice usado para reajustar salários ficou em -0,32% no oitavo mês
Bruno de Freitas Moura - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/09/2026 - 11:46
Rio de Janeiro
Dinheiro
© Marcello Casal JrAgência Brasil

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), usado para a correção anual de salários, fechou agosto em -0,32%. No acumulado de 12 meses, o indicador marca 3,98%.

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Agosto teve a inflação mais baixa desde setembro de 2022 (também -0,32%).

Em julho passado, o INPC também tinha apresentado deflação (-0,01%), isto é, inflação negativa. Em agosto de 2025, o indicador ficou em -0,21%.

Em agosto, o grupo de produtos e serviços que mais puxou o índice para baixo foi o chamado habitação (-2,17% e impacto de -0,38 ponto percentual). A explicação está no Bônus de Itaipu, desconto na conta de luz que os consumidores receberam no mês passado.

Correção de salários

O INPC influencia diretamente a vida de muitos brasileiros pois o acumulado móvel de 12 meses costuma ser utilizado como referência de cálculo para reajuste de salários de diversas categorias ao longo do ano.

O salário mínimo, por exemplo, leva o dado de novembro no seu cálculo. O seguro-desemprego, o teto do INSS e o benefício de quem recebe acima do salário mínimo são reajustados com base no resultado do INPC acumulado até dezembro.

INPC x IPCA

O IBGE divulgou também nesta sexta-feira o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de agosto, que teve a menor taxa em quatro anos (-0,32%). 

Uma diferença entre os dois índices é que o INPC apura a inflação para as famílias com renda de um até cinco salários mínimos. Já o IPCA, para lares com renda de um até 40 salários mínimos. Atualmente o mínimo é de R$ 1.621. 

No INPC, são apurados preços de 367 produtos e serviços (os chamados subitens), dez a menos que no IPCA.

O IBGE confere pesos diferentes aos grupos de preços pesquisados. No INPC, por exemplo, os alimentos representam cerca de 25% do índice, mais que no IPCA (aproximadamente 21%), pois as famílias de menor renda gastam proporcionalmente mais com comida. Em perspectiva inversa, o preço de passagem de avião pesa menos no INPC do que no IPCA.

De acordo com o IBGE, a apuração do INPC “tem por objetivo a correção do poder de compra dos salários, através da mensuração das variações de preços da cesta de consumo da população assalariada com mais baixo rendimento”. 

Relacionadas
Supermercado na zona sul do Rio de Janeiro
Inflação oficial de agosto fecha em -0,32%, menor taxa em quatro anos
Edição:
Talita Cavalcante
INPC Inflação IBGE
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Ministro Luiz Fux nega Habeas Corpus a Robinho. Foto: Carlos Moura/SCO/STF
Justiça Fux dá 15 dias para União e BC responderem sobre empréstimo ao BRB
sex, 11/09/2026 - 13:19
São Paulo (SP), 19/11/2025 - Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim Bibi. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Justiça Moraes aponta “escolha seletiva” e pede divulgação de todo caso Master
sex, 11/09/2026 - 13:07
Rio de Janeiro (RJ), 05/10/2025 – Candidatos chegam ao local de prova do Concurso Nacional Unificado (CNU), no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Prazo para optar por seguir na lista de espera do CNU 1 termina hoje
sex, 11/09/2026 - 12:42
Rio de Janeiro (RJ), 04/06/2025 – Alunos em sala de aula no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) 001, no Catete, na zona sul da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Prazo para escolas escolherem livros didáticos para 2027 termina hoje
sex, 11/09/2026 - 12:28
Pessoa com sintomas de sarampo. Foto: OMS
Saúde São Paulo confirma mais dois casos de sarampo e total chega a 32
sex, 11/09/2026 - 12:23
Dinheiro
Economia INPC tem variação negativa em agosto e soma 3,98% em 12 meses
sex, 11/09/2026 - 11:46
Ver mais seta para baixo