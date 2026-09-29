logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Número de transações com Pix cai 10% após proibição de bets

Movimentação de valores recuou 15,5% nos dias seguintes à medida
Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 29/09/2026 - 18:54
Brasília
Brasília (DF), 20/07/2026 - Pagamento por pix. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil

O número de transações realizadas por Pix caiu 10% nos três dias seguintes à publicação da medida provisória (MP) que proibiu as apostas esportivas online, conhecidas como bets. De sábado (26) a segunda-feira (28), foram registradas 608,6 milhões de operações, volume inferior à média observada nos mesmos dias das quatro semanas anteriores.

Os dados são do Banco Central e consideram as operações liquidadas pelo Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI). A queda foi observada nos três dias analisados, mas os números, isoladamente, não permitem estabelecer uma relação direta entre a redução das transações e a proibição das apostas.

Números do Pix

A comparação feita pelo Banco Central considera a média de transações registrada nos quatro sábados, domingos e segundas-feiras anteriores.

•    Sábado (26): 229,6 milhões de transações, queda de 11%;

•    Domingo (27): 165,9 milhões, recuo de 12%;

•    Segunda-feira (28): 213 milhões, baixa de 7,4%;

•    Total: 608,6 milhões de operações;

•    Queda acumulada: 10%.

Os dados correspondem ao número de operações, e não ao valor financeiro movimentado pelo sistema.

Valores

Os números também mostram queda de 15,5% em relação aos valores movimentados nos três mesmos dias da semana anterior.

•    Sábado (26): R$ 33,23 bilhões, queda de 10%;

•    Domingo (27): R$ 18,87 bilhões, recuo de 20,6%;

•    Segunda-feira (28): R$ 131,48 bilhões, baixa de 16%;

•    Total: R$ 183,58 bilhões em operações;

•    Queda acumulada: 15,5%.

A redução ocorreu imediatamente após a publicação da MP, na sexta-feira (25), que proibiu a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas esportivas on-line.

A coincidência entre os períodos, porém, não permite concluir que a medida contra as bets tenha sido a causa da queda nas transações. Outros fatores podem influenciar a quantidade de operações realizadas por Pix ao longo de um determinado período.

O Banco Central não respondeu se a queda decorre da publicação da MP.

Relacionadas
Brasília (DF), 03/11/2023, Prédio da AGU. Fachada da Advocacia Geral da União. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
AGU pede 72 horas para se manifestar sobre ações para liberar bets
Brasília (DF) 05/08/2026 -Idoso usando celular na Rodoviária do Plano Piloto de Brasília Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Ministérios pedem derrubada de 5.209 sites de apostas ilegais
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Associações de jogos acionam STF contra MP que proibiu apostas online
Edição:
Amanda Cieglinski
PIX bets banco central fim das bets
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
01/10/2026 - Centro de Treinamento Rei Pelé do Santos Futebol Clube. Foto: Santos FC/ Divulgação
Esportes Santos regulariza ocupação do Centro de Treinamento Rei Pelé
qui, 01/10/2026 - 12:07
São Paulo (SP), 18/08/2026 - Posto de vacinação contra o Sarampo na Estação Metrô Tucuruvi em São Paulo. Fotos: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Saúde São Paulo tem três novos casos de sarampo; total chega a 40 este ano
qui, 01/10/2026 - 11:51
Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) . Foto: PRF/ Divulgação
Política PRF, TREs e forças de segurança atuarão em conjunto nas eleições
qui, 01/10/2026 - 11:30
01/03/2026 - Benjamin Netanyahu, Primeiro-ministro de Israel, faz pronunciamente de vídeo e publica na sua conta da plataforma X. Foto: Frame/ X/Benjamin Netanyahu
Internacional Israel promete chegar à “origem” de ataque em voo da Flydubai
qui, 01/10/2026 - 10:57
Cerveja artesanal
Justiça Lei Seca: confira onde haverá restrição a bebidas nas eleições 2026
qui, 01/10/2026 - 10:55
US President Donald Trump looks on during a meeting with Britain's Prime Minister Andy Burnham on the sidelines of the 81st United Nations General Assembly, in New York City, US, September 22, 2026. REUTERS/Toby Melville/Pool
Internacional EUA destinam US$ 1 milhão para campanha contra STF, diz revista
qui, 01/10/2026 - 10:41
Ver mais seta para baixo