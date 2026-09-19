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Economia

Petrobras aprova adesão à subvenção ao óleo diesel

Empresa receberá subvenção de R$ 1 por litro do combustível
Vitor Abdala - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 19/09/2026 - 17:55
Rio de Janeiro
O navio-plataforma (FPSO) Alexandre de Gusmão, o quinto instalado no campo de Mero, no pré-sal da Bacia de Santos, alcançou o topo de produção, com 180 mil barris de óleo por dia (bpd). Foto: Petrobras/ Divulgação
© Petrobras/ Divulgação

O Conselho de Administração da Petrobras aprovou, nesta sexta-feira (18), a adesão à subvenção econômica aos produtores e importadores de óleo diesel e suas correntes. A subvenção foi instituída pela Medida Provisória 1.391, de 11 de setembro de 2026.

Com isso, a empresa receberá uma subvenção no valor em R$ 1 por litro de óleo diesel "A", de uso rodoviário, pelo prazo de 30 dias, podendo ser prorrogada por igual período. O valor será transformado em desconto no valor do combustível vendido às revendedoras.

Nesta semana, a Petrobras informou que decidiu também aumentar em R$ 1 o preço do litro do combustível vendido às revendedoras. Somando o desconto com o aumento, o diesel terá seu preço mantido.

Outras subvenções 

A Petrobras também informou, neste sábado (19), que recebeu uma parcela de R$ 448 milhões referente ao Programa de Subvenção Econômica à comercialização de gasolina, referente ao período de 16 a 31 de julho.

Com esse pagamento, o valor acumulado recebido pela Petrobras dos programas de subvenção ao óleo diesel, gasolina e GLP alcança, até o momento, R$ 9,9 bilhões.

 

 

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Edição:
Andreia Verdelio
Petrobras subvenção Óleo Diesel
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