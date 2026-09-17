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Economia

Petrobras aumenta diesel, mas subsídio mantém valor final; entenda

Subvenção por 30 dias de R$ 1 anula o reajuste nas refinarias
Douglas Corrêa – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/09/2026 - 07:44
Rio de Janeiro
The entrance of the Petrobras Alberto Pasqualini Refinery is seen in Canoas
© Reuters / Diego Vara / Direitos Reservados

A Petrobras anunciou nesta quarta-feira (16) que vai aumentar o preço do diesel nas refinarias em R$ 1 por litro a partir desta quinta-feira, (19).

No entanto, de acordo com a companhia, o reajuste será neutralizado pela subvenção econômica ao óleo diesel A de uso rodoviário, também no valor de R$1 por litro, em decorrência da portaria MF 2.813/2026 publicada na mesma data, com vigência imediata e prazo de 30 dias.

Como o desconto anula o aumento, o combustível continuará sendo vendido pelo mesmo valor nas refinarias.

Segundo a Petrobras, a adesão ao programa de subvenção econômica é considerada compatível com os interesses da companhia, mesmo sendo facultativo.

“A Petrobras ressalta que mantém sua estratégia comercial orientada pela participação de mercado, pela otimização de seus ativos de refino e pela busca de rentabilidade de forma sustentável, evitando o repasse imediato aos preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio”, diz nota da estatal.

 

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Denise Griesinger
refinaria Petrobras diesel reajuste subvenção combustível
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