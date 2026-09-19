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Economia

Petrobras batiza primeiro navio a navegar com tripulação 100% feminina

Equipe embarcada no Starnav Elektra é composta por 16 mulheres
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 19/09/2026 - 12:37
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro - Edifício sede da Petrobras no Centro do Rio. (Fernando Frazão/Agência Brasil)
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A Petrobras batizou, no Píer Mauá, a embarcação Starnav Elektra, primeira entrega do Programa Mar Aberto, iniciativa voltada para renovação e ampliação da frota da companhia.

A embarcação foi construída no Estaleiro Detroit, em Itajaí (SC), e agora segue para operar nas plataformas das bacias petrolíferas brasileiras. Investimento foi de R$ 450 milhões.

O Starnav é o primeiro navio afretado pelo Programa Mar Aberto. A embarcação navegou de Santa Catarina ao Rio de Janeiro com uma tripulação 100% feminina, equipe composta por 16 mulheres sob a liderança da comandante Isabela Teixeira Ponce de Leon.

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, destacou nesta quinta-feira (17), que os investimentos feitos pela companhia na indústria naval e offshore impulsionam novo ciclo de negócios e oportunidades para o setor e otimizam o retorno de capital da estatal.

"São projetos que nos trazem mais eficiência e lucro. Quando utilizamos nossa própria frota estamos economizando recursos e valorizando o portfólio da Petrobras", disse. Magda destacou, ainda, o compromisso da Petrobras com a renovação da frota, garantindo segurança e continuidade para a indústria nacional. 

De acordo com Magna, são 48 barcos contratados até o final do ano. Até o ano que vem serão entregues 96 embarcações, incluindo barcaças e empurradores. "As empresas brasileiras estão tendo um desempenho excelente e estão vencendo todas as licitações."

Eficiência

Em linha com as metas de transição energética da companhia, os projetos dos novos PSV (Platform Supply Vessel) incorporam sistemas mais modernos de geração e distribuição de energia, incluindo bancos de baterias, monitoramento de consumo por telemetria e possibilidade futura de operação parcial com combustível renovável.

As embarcações também contam com novas tecnologias de pintura e sistemas anti-incrustação, que contribuem para reduzir o consumo de combustível e as emissões de gases.

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Maria Claudia
Petrobras tripulação feminina navio afretado
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