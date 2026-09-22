logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Segurança alimentar e povos indígenas têm R$ 64,3 milhões em crédito

Liberação extraordinária está no Diário Oficial da União
Agência Brasil
Publicado em 22/09/2026 - 08:41
Brasília
lavoura agricultura familiar
© Elza Fiúza/Agência Brasil/Arquivo

O governo federal publicou nesta segunda-feira (21) medida provisória que abre crédito extraordinário de R$ 64,3 milhões ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e ao dos Povos Indígenas.

Do total autorizado, R$ 40,26 milhões serão destinados à aquisição e distribuição de alimentos da agricultura familiar para promover a segurança alimentar e nutricional. A medida prevê o atendimento de cerca de 4 mil famílias agricultoras, por meio da ampliação das ações do programa de combate à fome.

Outros R$ 24,02 milhões serão destinados à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), vinculada ao Ministério dos Povos Indígenas. Os recursos financiarão ações culturais e sociais dos povos indígenas, com previsão de beneficiar 1,3 mil comunidades indígenas em todo o país.

De acordo com o texto, os recursos serão usados em caráter extraordinário para reforçar programas já existentes nas duas áreas. O crédito será financiado com recursos do Tesouro Nacional.
 

Relacionadas
Caminhão-tanque abastece posto de combustivel no Plano Piloto, região central da capital
Combustíveis e agricultura familiar recebem quase R$ 7 bi em créditos
Edição:
Talita Cavalcante
Agricultura Familiar Indígenas Diário Oficial da União
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Geral Renner pede orações para que parceiro Rick seja localizado
ter, 22/09/2026 - 10:30
Economia, Moeda, Real,Dinheiro, Calculadora
Economia Ata do Copom atribui corte da Selic à desaceleração da economia
ter, 22/09/2026 - 10:05
Rio Taquari já atingiu mais da metado do acumulado previsto para o mês. • Prefeitura de Lajeado/ Divulgação
Meio Ambiente Defesa Civil alerta para risco muito alto de inundação do Taquari
ter, 22/09/2026 - 09:40
CCTV footage shows attacker near scene of shooting outside school in Turkey. Foto: Keyframe/Reuters/ Proibido reprodução
Internacional Estudante abre fogo do lado de fora de escola na Turquia
ter, 22/09/2026 - 09:37
Brasília (DF), 18/08/2026 - Arte Agenda dos Presidenciáveis. Arte EBC
Política Confira a agenda dos presidenciáveis nesta terça-feira (22) 
ter, 22/09/2026 - 09:08
O músico Dilermando Reis. Foto: Wikipédia/Divulgação
Cultura Violonista Dilermando Reis faria 110 anos hoje
ter, 22/09/2026 - 09:02
Ver mais seta para baixo