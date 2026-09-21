logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Senacon vai investigar 70 postos por aumento abusivo de preços

Fiscalização identificou alta de 70% em alguns estabelecimentos
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 21/09/2026 - 20:32
Rio de Janeiro
Posto de combustível
© José Cruz/Agência Brasil

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, instaurou nesta segunda-feira (21), 70 processos administrativos sancionadores contra postos de combustíveis por indícios de aumento abusivo de preços. Os estabelecimentos podem ser multados em até R$ 14 milhões, com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Os atos de fiscalização encaminhados pela ANP registraram aumentos de margem superiores a 70% em postos localizados no Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Paraná. Os postos terão 15 dias para apresentar defesa. 

Na última sexta-feira (18), a ANP informou à Senacon ter recebido cerca de 330 denúncias relacionadas a possíveis aumentos abusivos de preços e compartilhou informações para subsidiar a fiscalização e a análise do comportamento dos preços no mercado.

Reunião emergencial

Diante do aumento das margens de lucro, a Senacon convocou para esta terça-feira (22) uma reunião nacional emergencial com os órgãos de defesa do consumidor. A finalidade é realizar ações coordenadas de fiscalização em todo o país.

A estratégia reúne medidas preventivas e repressivas para coibir condutas oportunistas para elevar preços sem justificativa compatível com as condições efetivas de comercialização.

Relacionadas
Posto de combustível
Governo sanciona lei que permite reduzir tributos sobre combustíveis
Edição:
Sabrina Craide
Postos de Combustíveis Senacom Direito do Consumidor
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 21/08/2026 - Ventos balançam os coqueiros do Aterro do Flamengo, na zona Sul carioca. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Meio Ambiente Defesa Civil alerta para ventos fortes na cidade do Rio
seg, 21/09/2026 - 21:16
Ministro do STJ Marco Buzzi
Justiça AGU pede ao STF perda do cargo de ministro acusado de assédio
seg, 21/09/2026 - 21:00
Brasília - 31/07/2026 - Banner Eleições 2026. Foto: Agência Brasil
Política Veja como foi a segunda-feira (21) dos candidatos a presidente
seg, 21/09/2026 - 20:57
Posto de combustível
Economia Senacon vai investigar 70 postos por aumento abusivo de preços
seg, 21/09/2026 - 20:32
Logo da Agência Brasil
Direitos Humanos Mãe pede justiça por jovem encontrada morta em condomínio no Ceará
seg, 21/09/2026 - 20:09
Cantor Rick. Foto: Rick Solto/Arquivo/Divulgação
Geral FAB e bombeiros buscam helicóptero com cantor Rick, desaparecido em SC
seg, 21/09/2026 - 20:03
Ver mais seta para baixo