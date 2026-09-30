logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

União Europeia sinaliza retomada de compras de frango e mel do Brasil

Brasil tenta incluir carne bovina no procedimento de liberação
Wellton Máximo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 30/09/2026 - 18:02
Brasília
Agroindústria, produção de mel. Foto: Wenderson Araujo/Trilux
© CNA/ Wenderson Araujo/Trilux

Suspensas desde 3 de setembro, as exportações de frango e de mel para a União Europeia (UE) podem ser retomadas no curto prazo. A indicação foi dada nesta quarta-feira (30) pelo comissário europeu de Comércio e Segurança Econômica, Maroš Šefčovič, durante reunião com os ministros Mauro Vieira, das Relações Exteriores, e Márcio Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, em Milwaukee, nos Estados Unidos.

O encontro ocorreu à margem da reunião de ministros de Comércio do G20. O grupo é formado pelas 19 maiores economias do planeta, mais União Europeia e União Africana.

Segundo nota conjunta do Itamaraty e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), o representante europeu mencionou o resultado positivo de uma auditoria realizada recentemente no Brasil e afirmou que, após a conclusão dos procedimentos burocráticos, os embarques de carne de aves e mel para os países do bloco poderão ser retomados no curto prazo.

Decisão técnica

A decisão final sobre a retomada das exportações será analisada pelo Comitê Permanente de Plantas, Animais, Alimentos e Rações da Comissão Europeia. A reunião técnica está prevista para os dias 20 e 21 de outubro.

O Ministério da Agricultura pediu que o relatório da auditoria seja incluído na pauta do comitê. Na avaliação divulgada nesta semana, a Comissão Europeia considerou satisfatório o sistema brasileiro de produção nas cadeias de aves e mel e concluiu que o país apresenta condições para cumprir as exigências europeias relacionadas ao uso de antimicrobianos.

Durante a fiscalização, os auditores verificaram, entre outros pontos, os controles brasileiros que impedem o uso de antimicrobianos para estimular o crescimento dos animais ou aumentar o rendimento da produção.

Carne bovina

O governo brasileiro também tenta obter um procedimento acelerado para a retomada das exportações de carne bovina. Segundo a nota divulgada após a reunião, os representantes brasileiros manifestaram a expectativa de que o mesmo tratamento dado às cadeias de aves e mel possa ser aplicado à proteína bovina.

A situação, porém, envolve exigências adicionais. No caso da carne bovina, a comprovação do controle sanitário depende do acompanhamento de todo o ciclo de vida do animal, do nascimento ao abate. Esse processo de rastreabilidade pode levar até dois anos, o que torna a reversão da restrição mais complexa.

A carne bovina também representa uma parcela relevante das exportações brasileiras de proteína animal destinadas ao mercado europeu.

Suspensão das vendas

A União Europeia retirou o Brasil da lista de países considerados em conformidade com as regras do bloco para o uso de determinados antimicrobianos na produção pecuária. As substâncias podem ser utilizadas no tratamento de infecções em animais, mas a legislação europeia proíbe seu uso para estimular o crescimento.

A suspensão das importações entrou em vigor em 3 de setembro e atingiu produtos como carne bovina, suína e de frango, além de mel, pescados, ovos e outros itens de origem animal.

Desde então, o governo brasileiro mantém negociações com autoridades europeias para reverter as restrições. A auditoria realizada neste mês nas cadeias de aves e mel foi considerada um passo positivo, mas não determina, por si só, a retomada das compras.

Outros produtos

Na reunião em Milwaukee, os ministros brasileiros e o comissário europeu também discutiram as restrições da União Europeia às importações de aço.

De acordo com o governo brasileiro, o bloco está revisando a distribuição das cotas para produtos siderúrgicos. A mudança poderá abrir espaço para o Brasil, embora o processo ainda tenha etapas adicionais previstas para 2027.

Relacionadas
O Porto de Santos responde por quase 30% da balança comercial do país. Importação, exportação, balança comercial, porto, navio, container, comércio exterior - Foto: Divulgação/Porto de Santos
Preços maiores sustentam alta das exportações aos EUA em agosto
Açougue,Carne bovina
Cota chinesa faz exportação de carne bovina recuar 27,1% em agosto
Pecuária leiteira, Gado de leite, Ordenha, Armazenamento de leite
União Europeia oficializa veto à carne brasileira a partir de setembro
Edição:
Fernando Fraga
União Europeia exportações de mel exportações de frango antimicrobianos
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Nurses of Emergency Rescue Service (SAMU) prepare to transport a patient from an emergency health center to a hospital during the spread of the coronavirus disease (COVID-19) in Santo Andre, Sao Paulo State, Brazil, May 12, 2020. REUTERS/Rahel Patrasso
Saúde Reportagem da Agência Brasil fica em 3º lugar no Prêmio Radar Saúde
qua, 30/09/2026 - 18:39
São Paulo (SP), 13/10/2025 - Governo de São Paulo mantém um gabinete de crise ativo para coordenar as ações da administração estadual no enfrentamento à crise do metanol. Foto: Agência SP/Divulgação
Geral MPSP denuncia dois homens por falsificação de bebida que cegou mulher
qua, 30/09/2026 - 18:20
Agroindústria, produção de mel. Foto: Wenderson Araujo/Trilux
Economia União Europeia sinaliza retomada de compras de frango e mel do Brasil
qua, 30/09/2026 - 18:02
Brasília - DF - 17/09/2026- Candidato a presidência, Leonardo Avalanche/PRTB. Foto: Reprodução/X/ PRTB.
Política Candidato do PRTB, Leonardo Avalanche desiste de disputar Presidência
qua, 30/09/2026 - 17:59
Rio de Janeiro (RJ), 28/10/2025 - Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Operação Contenção Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil
Direitos Humanos Fotógrafo Tomaz Silva, da Agência Brasil, vence Prêmio Vladimir Herzog
qua, 30/09/2026 - 17:58
São Paulo (SP) 30/05/2024 - 32ª edição da Marcha para Jesus na avenida Tiradentes. O tema deste ano é “Dupla Honra”, uma referência ao texto bíblico de Isaías 61:7. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Política Evangélicos são alvo de disputa, mas rejeitam uso eleitoral de igrejas
qua, 30/09/2026 - 16:53
Ver mais seta para baixo