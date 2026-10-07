logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Bets começam a informar bancos sobre R$ 1,3 bilhão a devolver

Ressarcimento a apostadores começa nesta sexta-feira
Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 07/10/2026 - 15:04
Brasília
Dinheiro, Real Moeda brasileira
© José Cruz/Agência Brasil

As empresas de apostas on-line autorizadas a operar no Brasil começam nesta quarta-feira (7) a informar aos bancos os saldos que ainda estão nas contas dos apostadores. Ao todo, R$ 1,325 bilhão de cerca de 26,5 milhões de pessoas aguardam devolução após o fim das operações das bets no país.

Os dados, separados por Cadastro de Pessoa Física (CPF) e vinculados à conta bancária usada nos depósitos, deverão ser enviados pelas plataformas até quinta-feira (8). Com essas informações, as instituições financeiras terão de devolver os valores de 9 a 14 de outubro.

Veja os números

  • R$ 1,325 bilhão ainda aguarda devolução;
  • 26,5 milhões de apostadores têm saldo nas plataformas;
  • 86,2 milhões de contas têm menos de R$ 1;
  • R$ 15,5 milhões estão nessas contas com saldo entre R$ 0,01 e R$ 0,99;
  • 188 sites legalizados tiveram a autorização cancelada;
  • 13.241 sites ilegais foram encaminhados para bloqueio.

Como será a devolução

Os bancos deverão transferir os valores diretamente para as contas utilizadas pelos apostadores para fazer os depósitos nas plataformas.

O cronograma definido pelo governo estabelece:

  • 7 e 8 de outubro: bets enviam aos bancos os saldos por CPF e os dados bancários;
  • 9 a 14 de outubro: bancos fazem a devolução aos apostadores;
  • 14 de outubro em diante: valores que não puderem ser devolvidos são encaminhados à Caixa Econômica Federal;
  • após o repasse à Caixa: a instituição fica responsável por concluir a restituição.

O prazo para o saque voluntário diretamente nas plataformas terminou às 23h59 de segunda-feira (5).

Saldo pulverizado

Grande parte dos valores ainda não retirados está concentrada em contas com quantias muito pequenas.

Segundo o governo, 86,2 milhões de contas têm saldo entre R$ 0,01 e R$ 0,99. Juntas, elas somam R$ 15,5 milhões.

O número de contas é superior ao de apostadores porque uma mesma pessoa pode ter cadastro em mais de uma plataforma.

 

Relacionadas
Brasília (DF), 06/10/2026 - Site do governo comunica o bloqueio de plataformas de apostas que operam no país. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Cerca de 13,2 mil sites de bets ilegais são bloqueados
Brasília (DF) 05/08/2026 -Idoso usando celular na Rodoviária do Plano Piloto de Brasília Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Prazo para sacar dinheiro das bets termina nesta segunda
Brasília (DF), 06/10/2026 - Site do governo comunica o bloqueio de plataformas de apostas que operam no país. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Bets começam a sair do ar nesta terça-feira
Edição:
Denise Griesinger
bets Caixa Econômica
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília – DF – 07/10/2026 - Candidato a reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva, durante ato com parlamentares eleitos no Hotel Meliá em Brasília. Lula Marques/Agência Brasil.
Política Lula cobra Flávio Bolsonaro sobre apoio ao fim da escala 6x1
qua, 07/10/2026 - 15:52
Logo da Fifa em Zurique 26 de setembro de 2017 REUTERS/Arnd Wiegmann
Esportes Ex-zagueiro do Tottenham Ramon Vega disputará presidência da Fifa
qua, 07/10/2026 - 15:45
Dinheiro, Real Moeda brasileira
Economia Bets começam a informar bancos sobre R$ 1,3 bilhão a devolver
qua, 07/10/2026 - 15:04
Brasília (DF), 24/03/2026 - Tira-Dúvidas do IRPF 2026 - Imposto de Renda Pessoa Física. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Economia Receita envia cartas a 498 mil que estão na malha fina até o dia 20
qua, 07/10/2026 - 15:01
Operação Javari
Direitos Humanos Defensoria e Univaja assinam acordo para apoiar indígenas do Javari
qua, 07/10/2026 - 14:43
Manifestação contra a crise imobiliária, em Madri 3 de outubro de 2026 REUTERS/Juan Barbosa
Internacional Habitação: Espanha antecipa eleições; sindicatos chamam à greve geral
qua, 07/10/2026 - 13:30
Ver mais seta para baixo