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Economia

Embraer tem alta de 6% nas entregas no terceiro trimestre

Foram 66 aviões entregues no período
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/10/2026 - 16:56
São Paulo
Brasília (DF) 10/11/2024 - Suécia compra avião militar da Embraer È a primeira aquisição do C-390 Millennium no norte da Europa Foto: FAB/Divulgação
© FAB/Divulgação

A Embraer divulgou nesta sexta-feira (2) o desempenho de entrega de aeronaves no terceiro trimestre deste ano. No período, a empresa entregou 66 aviões entregues, aumento de 6% na comparação com o mesmo período de 2025.

A maioria das vendas foi de modelos da aviação executiva, como Phenom 300, Praetor 500 e 600 e Phenom 100. No total, foram 41 unidades desses modelos no trimestre analisado e 115 no ano. No terceiro trimestre de 2025, foram 41 unidades entregues. 

No segmento de aviação comercial, foram entregues 22 aeronaves no período. No ano, já somam 52 aviões. Em 2025, foram 20 aviões comerciais entregues no terceiro trimestre e 46 entre janeiro e setembro.

Os meses de julho, agosto e setembro registraram a entrega de três aeronaves de defesa, sendo um KC-390 Millenium e dois A-29 Super Tucano, num total de oito aviões do segmento este ano. 

"A Embraer permanece com a expectativa de entregar entre 80 e 85 aeronaves na Aviação Comercial (ponto médio com crescimento de 6% ao ano) e entre 160 e 170 aeronaves na Aviação Executiva (ponto médio com crescimento anual de 6%) em 2026", informa nota da empresa. 

Edição:
Carolina Pimentel
Embraer Aviação
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