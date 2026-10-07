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Economia

Faturamento da indústria cai 3,5% em agosto, informa CNI

Horas trabalhadas e uso das fábricas também recuam
Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 07/10/2026 - 19:39
Brasília
Produção de peças para veículos 15/12/2016 REUTERS/Jorge Adorno
© REUTERS/Jorge Adorno/Proibida reprodução

O faturamento da indústria de transformação caiu 3,5% em agosto, no segundo mês consecutivo de retração, segundo os Indicadores Industriais divulgados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta quarta-feira (7).

O resultado ocorre acompanhado de uma redução das horas trabalhadas e da utilização da capacidade instalada, sinalizando perda de ritmo da atividade industrial.

Principais indicadores

  • Faturamento em agosto: queda de 3,5%;
  • Faturamento em julho: queda de 2,2%;
  • Faturamento no ano: recuo de 0,2%
  • Horas trabalhadas: queda de 1% em agosto
  • Horas trabalhadas no ano: queda de 0,8%
  • Capacidade instalada: de 77,5% para 76,9%
  • Capacidade instalada no ano: alta de 1,5%
  • Emprego: estabilidade em agosto
  • Emprego no ano: queda de 0,5%
  • Massa salarial: alta de 0,5% em agosto e de 0,9% no ano
  • Rendimento médio: alta de 0,5% em agosto e de 1,5% no ano

Faturamento recua

A receita bruta das empresas da indústria de transformação caiu 3,5% em agosto, depois de já ter recuado 2,2% em julho. Com as duas quedas consecutivas, o faturamento acumula retração de 0,2% de janeiro a agosto de 2026, na comparação com o mesmo período de 2025.

O resultado reflete a perda de ritmo da atividade industrial ao longo do terceiro trimestre.

Fábricas operam menos

As horas trabalhadas na produção diminuíram 1% em agosto. No acumulado dos oito primeiros meses do ano, o indicador registra queda de 0,8% em relação ao mesmo período de 2025.

A redução da produção também afetou a utilização do parque fabril. A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) caiu 0,6 ponto percentual, passando de 77,5% para 76,9%.

Apesar da queda mensal, a utilização média da capacidade instalada nos oito primeiros meses de 2026 ficou 1,5% acima do registrado no mesmo intervalo de 2025.

Emprego fica estável

O emprego industrial permaneceu estável em agosto, mantendo o comportamento observado nos meses anteriores.

No acumulado de janeiro a agosto, porém, o nível de emprego do setor apresenta queda de 0,5% em relação aos oito primeiros meses de 2025.

A massa salarial e o rendimento médio dos trabalhadores seguiram em alta.

  • Massa salarial: +0,5% em agosto e +0,9% no acumulado do ano;
  • Rendimento médio: +0,5% em agosto e +1,5% no acumulado do ano.

Pressão sobre a indústria

Segundo a CNI, entre os fatores que pressionam o desempenho da indústria estão a carga tributária, o custo de insumos e matérias-primas e os juros elevados.

Em nota, a entidade afirma que esses fatores afetam tanto a demanda por produtos industriais quanto o endividamento das famílias e tem impactado o setor de forma prolongada.

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Edição:
Sabrina Craide
indústria CNI
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