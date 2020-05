Atividades virtuais marcam Semana Nacional da Matemática

Atividades virtuais, promovidas pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) marcam a partir de hoje (4) as comemorações do Dia Nacional da Matemática, no próximo dia 6, e da Semana Nacional da Matemática, que se estenderá até a próxima sexta-feira (8).

A programação será totalmente online, “por causa da situação da pandemia (do novo coronavírus)”, disse à Agência Brasil o diretor-geral do IMPA, Marcelo Viana. Serão quatro lives (evento transmitido em tempo real) sobre temas diversos, que ocorrerão a partir desta segunda-feira, à tarde, até o dia 7, no perfil do Instagram do instituto.

No primeiro dia, a pesquisadora do IMPA, Carolina Araujo, conversa com o geneticista Hugo Aguilaniu, diretor-presidente do Instituto Serrapilheira, sobre o papel da ciência básica “em uma crise como essa que nós estamos vivendo”, indicou Marcelo Viana.

Amanhã (5), o diretor-geral do IMPA entrevista o biólogo e microbiologista Atila Iamarino sobre a pandemia e a importância da ciência e da matemática no combate à covid-19.

Matemática

Na quarta e na quinta-feira, as lives serão sobre temas diversos. No dia 6, por exemplo, o tema escolhido será o projeto Livro Aberto de Matemática, que cria coleções de livros didáticos da área para a educação básica de forma colaborativa e com licença aberta (Creative Commons). O professor da Universidade Federal Fluminense Humberto Bortolossi e o diretor da Escola de Matemática da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Fabio Simas, um dos criadores do “Livro Aberto”, serão os debatedores.

Na quinta-feira (7), os entusiastas de competições científicas terão a oportunidade de acompanhar a live do coordenador-geral da Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM), Carlos Gustavo Tamm, com Samuel Barbosa, professor da Universidade Federal da Bahia, que é líder de equipes em torneios internacionais como a Romanian Master of Mathematics.

Webinário

Para encerrar a programação da Semana Nacional da Matemática, o IMPA preparou o webinário (conferência online) “Matemática em Tempos de Crise”, que ocorrerá às 11h, apresentando três palestrantes que abordarão a ciência e a crise sanitária e abrindo para a participação do público também. O 'webinar' pode ser acessado no endereço do IMPA no You tube.

Os palestrantes são o matemático Tiago Pereira, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo, que falará sobre as modelagens desenvolvidas por pesquisadores da área para a covid-19; o pesquisador do IMPA, Luciano Irineu, que vai comentar o uso de ferramentas matemáticas nas maiores crises econômicas da história; e o diretor-geral do IMPA, Marcelo Viana, que dará um panorama dos avanços da computação durante a 2ª Guerra Mundial.

Viana disse que há probabilidade de, ao longo deste mês, sejam feitas novas lives, seguindo o entusiasmo despertado pela Semana Nacional da Matemática.

Importância da ciência

Marcelo Viana destacou a importância que a ciência como um todo e a matemática, “em primeiro lugar”, têm em uma crise como a do novo coronavírus. “Ao mesmo tempo, traz uma mensagem positiva de que não é porque o vírus está aí atacando que a gente deve deixar de continuar contribuindo para a formação e para a informação e para a ciência”.

O diretor-geral do IMPA falou sobre à crise da covid-19, o cuidado que se deve ter em relação à quantidade de desinformação que está circulando nas redes sociais, “por vezes por ignorância e, por vezes, com interesses piores ainda”. Por isso, Viana considerou muito importante que sejam passadas à população informações de qualidade, “partindo de quem entende”, de uma maneira aberta e transparente.

Tanto as lives como o webinar estão abertos à participação de todos os interessados, que poderão, inclusive, fazer comentários sobre os temas abordados.