Escolas municipais do Rio permanecem sem aulas até 3 de agosto

As escolas da rede municipal do Rio de Janeiro permanecem sem aulas presenciais até, pelo menos, o dia 3 de agosto. A determinação está em decreto publicado na edição de hoje (30) do Diário Oficial da cidade.

As atividades nas escolas do município estão suspensas desde o dia 16 de março, como medida sanitária para conter a pandemia de covid-19. A rede abrange 1.540 unidades de ensino, que têm cerca de 650 mil alunos.

Em reunião ontem, não houve acordo entre a prefeitura do Rio e o sindicato dos professores para a volta às aulas nas escolas particulares do município.

A rede estadual continua sem previsão para o retorno das aulas presenciais