Capes e Serviço Alemão de Intercâmbio abrem inscrições para doutorado

Estão abertas até as 17 horas do dia 16 de outubro as inscrições no Programa Capes/Daad, que oferta bolsas de doutorado na Alemanha com valor total de até €116.360,00. Interessados devem preencher formulário online na página da Capes. A iniciativa é uma parceria entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e o Serviço Alemão de Intercâmbio (Daad). O resultado final está previsto para março de 2021.

Serão até 45 bolsas, das quais a Capes financiará um máximo de dez —até duas de doutorado pleno, de até €116.360,00, até três de doutorado-sanduíche com cotutela, de até €46.180,00, e até duas de doutorado-sanduíche sem cotutela, de €23.730,00. O restante das bolsas (35) serão financiadas pelo Daad. Os valores dos benefícios concedidos pela agência alemã seguem as normas daquele país, que podem ser conferidas aqui, aqui e aqui.

Pré-requisitos

Interessados nas bolsas devem seguir as normas do Daad, bem como o Regulamento Geral de Bolsas no Exterior da Capes. Outros pré-requisitos incluem ser brasileiro ou estrangeiro com visto permanente no Brasil, não ter título de doutor, não receber ou ter recebido bolsa para a mesma modalidade, não acumular bolsas e possuir confirmação formal de orientação de instituição alemã.

Benefícios

Os benefícios para os bolsistas incluem mensalidades, passagens ou auxílio-deslocamento, auxílio-instalação, seguro-saúde, adicional de localidade (quando cabível) e auxílio-dependente. Ainda serão financiadas taxas acadêmicas e administrativas para os estudantes de doutorado pleno. Para orientadores brasileiros e alemães, serão pagas diárias e passagens ou auxílio-deslocamento.

Programa

O Programa Capes/Daad apoia a formação de professores e pesquisadores de alto nível estimulando a cooperação acadêmica e o intercâmbio científico entre universidades alemãs e brasileiras.