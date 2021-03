Embaixada da França promove Semana da Francofonia no Brasil

Com uma releitura de clássicos brasileiros, o concerto em voz e violão inédito da cantora francesa Pauline Croze, gravado no Studio des Variétés, em Paris, seguido da apresentação do cantor Sévérin, abriu ontem (15) à noite a Semana da Francofonia 2021 Brasil, que se estenderá até o próximo dia 20.

O evento é promovido pela Embaixada da França e pela Rede de Alianças Francesas no país. A programação, gratuita e online, é transmitida nos canais do YouTube e Twitch da Aliança Francesa Brasil.

A Semana da Francofonia comemora a língua francesa e a cultura de países francófonos com diversificada programação virtual, cujo lema é Respirez, vous parlez français (Respire, você fala francês). No dia 20 de março, é celebrado o Dia Internacional da Francofonia, que tem como objetivo promover a língua e a cultura francesas no mundo.

Atualmente, mais de 300 milhões de pessoas espalhadas pelos cinco continentes falam francês, segundo dados do Observatoire de la Langue Française. Além disso, mais de 80 estados fazem parte da Organização Internacional da Francofonia (OIF).

O Ar

No Brasil, a programação da Semana da Francofonia 2021 foi concebida pela Embaixada da França e pela Rede de Alianças Francesas no país, reunindo diversos eventos culturais virtuais sob a temática L’air (O ar), divididos pelas áreas de música, audiovisual, artes cênicas, artes visuais, gastronomia e literatura. O Ministério da Cultura francês escolheu dez palavras para 2021 que inspiraram a temática da Semana da Francofonia. São elas aile (asa), allure (olhar), buller (bolha), chambre à air (câmara de ar), décoller (decolar), éolien (força do vento), foehn (vento seco europeu), fragrance (fragrância), insuffler (respirar), vaporeux (vaporoso).

O diretor Cultural da Aliança Francesa no Rio de Janeiro, Quentin Richard, destacou, em entrevista à Agência Brasil, a importância da Semana da Francofonia para a disseminação do idioma francês no país e no mundo. “A Semana da Francofonia é o ponto de encontro de todos os amantes da língua francesa e nos permite promover a evolução permanente, a modernidade e a grande diversidade da nossa língua. Esta semana permite afirmar o enriquecimento e a evolução da língua pelos mais de 300 milhões de falantes em todo o mundo que a praticam ao mesmo tempo, demonstram a sua solidariedade e o seu desejo de conviver e defender as liberdades, nas suas diferenças e na sua diversidade”.

Richard acredita que os eventos organizados pelas alianças francesas no Brasil e seus parceiros mostram que a língua francesa é mais do que profundamente viva. “Trata-se também de modos de ser, de viver e de fazer cultura comum. É uma linguagem que aceita e valoriza a diversidade, a miscigenação e a inclusão”.

Curta em francês

A programação online da Semana da Francofonia destaca a mostra Curta em Francês, realizada em parceria com o Serviço Social do Comércio de São Paulo (Sesc SP). A programação gratuita ficará disponível na plataforma do Sesc São Paulo até 15 de abril.

Foram selecionadas 11 obras, sendo dois filmes suíços, dois belgas e sete franceses, que representam a produção audiovisual contemporânea desses países e a diversidade cultural da comunidade francófona. A proposta dos organizadores, no período difícil da pandemia de covid-19, é sugerir às pessoas que assistam filmes que transmitam a sensação de ar fresco, dando-lhes oportunidade de escaparem para novos lugares por meio do cinema.

Hoje (16) e na quinta-feira (18), às 14h, e também às 19h do dia 18 será realizado o evento Leituras de Clássicos Franceses e Poesias, com a obra Pequeno Príncipe (Le Petit Prince) em música, e os poemas Brumes et Fjords, de Renée Vivien, além da experiência musical e poética Chaise longue, musique et poésie com o grupo Pelouse, do artista francês Xavier Machault.

Para crianças a partir de 8 anos, a Semana oferece o ateliê Tintas Naturais, com o fotógrafo e artista visual Benoît Fournier, que ensina a fazer tintas somente com materiais orgânicos, além da criação de instrumentos com objetos reciclados com Tucaninho Musical, da dupla Raquel Rihan Cypel e Bidu Campeche. Será nos dias 17, às 10h, e 24, às 18h30.

O público poderá conferir também a exposição virtual Fronteiras – 9º Prix Photo Aliança Francesa, que apresenta as séries vencedoras do prêmio de fotografia, no site www.prixphotoaf.com.br. Entre os fotógrafos participantes, destaque para Osmar Gonçalves dos Reis Filho (Fortaleza/CE -1º lugar) com a série A Sobrevivência dos Vagalumes (1ª imagem); Kitty Paranaguá (Rio de Janeiro, RJ–2º lugar) com a série Tempo Presente (2ª imagem), e Luiz Baltar (Rio de Janeiro, RJ), menção honrosa com o ensaio Favelicidade (3ª imagem). Os visitantes poderão visualizar as três séries fotográficas premiadas e ainda terão acesso a áudios e vídeos dos fotógrafos.

Estarão à disposição do público também playlists (listas de músicas) propostas por What The France, marca do Centre National de la Musique (CNM), criada para realçar a riqueza da produção musical francesa em todo o mundo. Mais informações no endereço https://whatthefrance.org/pt-pt/. Composições de grandes nomes do cenário da música da França se misturam às criações de novos talentos.

Fotonovelas

Outra novidade da Semana da Francofonia no Brasil é o concurso de fotonovela sobre o tema Respirar em francês. Utilizando as dez palavras escolhidas pelo Ministério da Cultura daquele país para o evento, o público poderá inventar uma história que combine com as fotografias propostas pelos organizadores, colocando nos balões palavras para os diálogos. Os autores do concurso são a Aliança Francesa e o Serviço de Cooperação Educativa da Embaixada da França no Brasil.

As fotonovelasindividuais devem ser enviadas até as 17h, horário de Brasília, do dia 15 de abril, em formato PDF, para o endereço riolinguistique@gmail.com. As informações para participação estão disponíveis no site da Aliança Francesa Rio .

Apenas uma produção será aceita por candidato. Podem participar adolescentes de 13 a 17 anos e adultos acima de 18 anos de idade. Serão escolhidos dez vencedores que receberão kits e vale-presentes. Os resultados serão divulgados no dia 3 de maio, nas redes sociais das alianças francesas do Brasil.

Na série Almoço com... , o público participará de entrevistas exclusivas com artistas e profissionais franceses e francófonos até 19 de março, sempre às 12h, nos canais YouTube da Aliança Francesa Brasil e Aliança Francesa Rio de Janeiro. As entrevistas serão, em sua maioria, em francês, mas terão legendas em português.

Os entrevistados, a partir de hoje (16), são Frédéric Monnier, chef francês residente no Rio de Janeiro e maître cuisinier de France; Claire Diao, cineasta francesa de origem da Burkina Faso; Benoît Fournier, fotógrafo francês residente no Rio de Janeiro; e os músicos Raquel Rihan Cypel e Bidu Campeche, idealizadores do projeto Tucaninho Musical.

As noites da Semana da Francofonia serão reservadas para transmissões ao vivo e lançamentos de vídeos, que ocorrerãoentre os dias 15 e 19 de março, sempre às 19h. Cada dia será focado em diferentes temáticas, obedecendo à seguinte ordem: música, gastronomia, cinema, poesia e fotografia.