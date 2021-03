Ministro da Educação fala sobre mudanças no Fundeb

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) vai receber mais recursos do governo federal. A participação que até o ano passado era de 10%, neste ano será de 12% e crescerá gradativamente até atingir 23% em 2026. Além de mais recursos, o Fundo terá outras mudanças que vão ser explicadas pelo Ministro da Educação, Milton Ribeiro. Ele participa, ao vivo, do programa A Voz do Brasil desta quarta-feira (31)

Além do Fundeb, o ministro fala sobre o Programa Brasil na Escola, lançado hoje e que tem como objetivo é combater a evasão escolar nos anos finais do ensino fundamental e incentivar a permanência de estudantes entre o 6º e 9º ano.

Confira a entrevista ao vivo: