Mais 301 escolas municipais do Rio voltaram hoje às aulas presenciais

A nova fase do ensino presencial na rede municipal de ensino do Rio de Janeiro começou hoje (21) com mais 301 escolas. Amanhã (22), mais 63 escolas retomam com o ensino presencial. Com isso, a partir desta semana, a rede municipal de educação do Rio terá 783 unidades escolares com ensino presencial, contemplando todo o ensino fundamental I, da pré-escola até o 6º ano carioca.

O secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, disse que a rede segue rigoroso protocolo sanitário, o que permite o retorno das aulas presenciais com responsabilidade. Segundo ele, com o início do ano letivo, foram destinados mais de R$ 18 milhões para as unidades escolares fazerem ajustes e pequenas reformas.

“Antes de uma escola retomar com o ensino presencial, precisa passar por todas as adequações necessárias e, assim, ficar apta a receber alunos, professores, funcionários, pais e responsáveis com segurança”, afirmou, em nota.

Entre os protocolos sanitários estabelecidos estão o uso de máscara facial obrigatório exceto para crianças de até 3 anos, horário escalonado de entrada, saída e recreio dos alunos, refeições nas salas de aula, e distanciamento de 1,5 metro.

Os estudantes e profissionais que sejam de grupo de risco para a covid-19 não deverão participar das atividades presenciais.