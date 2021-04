Rio começa a vacinar profissionias da educação

Profissionais de educação das redes pública e particular da cidade do Rio de Janeiro, com 59, 58 e 57 anos de idade, poderão se vacinar contra a covid-19 na semana que vem, de acordo com a Secretaria municipal de Educação. Eles foram incluídos nos grupos prioritários para receber a imunização contra o novo coronavírus.

Para ser imunizados, todos deverão apresentar documento com foto e o último contracheque. Caso o contracheque não seja suficiente para comprovar que o profissional trabalha na área da educação, será necessário levar declaração da direção da instituição ou rede de ensino.

Calendários para trabalhadores da educação

Na segunda-feira (26), será a vez das mulheres de 59 anos e, na terça-feira (27), são os homens de 59 anos. Mulheres de 58 anos e homens de 58 anos serão vacinados na quarta-feira (28) e na quinta-feira (29), respectivamente. Na sexta-feira (30), são as mulheres de 57 anos, e no sábado (1º), é a vez dos homens de 57 anos.