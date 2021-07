3ª Chamada Pública do Lab Procel abre pré-inscrições

Começou hoje (6) o período de pré-inscrições para a 3ª Chamada Pública do Lab Procel, com o lançamento virtual, pelo YouTube, da jornada que vai selecionar projetos adequados à participação na fase de pré-aceleração de soluções inovadoras em eficiência energética do Lab Procel. Os interessados têm até as 23h59, pelo horário de Brasília, do dia 18 de julho para fazer as pré-inscrições.

Na próxima terça-feira (13), haverá um encontro para os participantes se conhecerem e entenderem melhor a temática e os desafios propostos. A seleção será feita por meio do Hackathon Lab Procel, que é uma competição online entre as equipes participantes.

Cada equipe deverá desenvolver projetos inovadores de eficiência energética. A competição será entre os dias 24 de julho e 1º de agosto, e serão selecionadas quatro equipes de até cinco pessoas. A divulgação dos resultados está prevista para o dia 3 de agosto.

Para participar é preciso ter mais de 18 anos, ter graduação há até cinco anos, ou alunos matriculados ou egressos há até cinco anos de cursos de pós-graduação nos níveis de mestrado e doutorado (stricto sensu) e especialização (lato sensu) de todo Brasil. As equipes podem ser compostas por pessoas com diferentes níveis de formação.

O Lab Procel é um programa para o desenvolvimento de processos de aceleração e pré-aceleração em inovação tecnológica e de negócios em eficiência energética. É uma parceria entre a Eletrobras/Procel e o Senai-Rio de Janeiro.