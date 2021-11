Plataforma reúne benefícios para estudantes ingressarem em faculdades

Instituições privadas de ensino superior oferecem uma série de benefícios para os estudantes que desejam cursar uma faculdade em 2022. Esta semana, as instituições lançaram uma plataforma conjunta, onde os estudantes podem buscar os cursos de graduação e de pós-graduação que desejam e receber descontos, ganhar cursos extras ou outras vantagens personalizadas.

Para isso, é preciso fazer o cadastro em https://www.futuria.com.vc/. Lá é possível fazer uma busca por cursos em cidades e instituições de ensino. Após o preenchimento do cadastro, o usuário recebe uma mensagem por e-mail com o voucher do benefício da instituição selecionada. Com o tíquete em mãos, basta procurar a instituição de ensino, conhecer os detalhes e se matricular.

A plataforma faz parte do movimento #EuSouOFuturo, cujo objetivo é sensibilizar a sociedade e incentivar o ingresso e a manutenção da formação dos alunos de graduação e pós-graduação em todo o país. É uma iniciativa da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (Abmes) e da Universia, ligada ao Santander Universidades, braço educacional do banco.

Cada instituição decide a condição especial da oferta. Fazem parte da iniciativa Ser Educacional, YDUQS, UniCesumar, Ânima Educação, UniCarioca, Trivento Educação, Unip, Cruzeiro do Sul Educacional, entre outras mantenedoras que, juntas, representam grande parte do ensino superior do país. Segundo a Abmes, são ofertadas milhares de vagas em cursos de graduação e de pós-graduação, nas modalidades presencial, híbrida e a distância das mais diversas áreas do conhecimento com condições especiais e personalizadas.

"Depois de tantos problemas com relação a tudo o que o Brasil enfrentou é hora de retomar a importância da educação superior para o futuro do jovem. Por isso que nós reunimos todas as nossas associadas interessadas e o Santander Universidade por meio de iniciativa que eles já têm para valorizar a educação", afirmou o diretor presidente da Abmes, Celso Niskier.

Um levantamento realizado pela associação mostrou que 44% dos jovens têm dúvida sobre retornar aos estudos após a pandemia, principalmente pela falta de recursos financeiros. Dos participantes, 66% afirmaram não ter condições de arcar com o investimento em uma graduação. Eles também destacaram o medo de retornar presencialmente às aulas e a incerteza de conseguir uma colocação no mercado de trabalho.

De acordo com o superintendente executivo do Santander Universidades Brasil, Nicolás Vergara, é importante sensibilizar e mobilizar o máximo de jovens e todos os que quiserem voltar ou ingressar na faculdade, apoiando-os nessa ação. "Colocamos a Futuria, nossa plataforma voltada para educação, neste momento exclusivamente para a captação dos interessados, porque acreditamos no ensino superior como alavanca de formação e evolução não só do indivíduo, mas do país", concluiu.