Embaixada dos EUA oferece curso de inglês para indígenas

Foram abertas nesta segunda-feira (27) as inscrições para o programa Access Amazon, um curso de inglês online com 140 vagas para indígenas entre 18 e 35 anos. As aulas começam em setembro e vão até junho de 2023.

As inscrições podem ser feitas pelo site do programa. Os interessados devem ter nível básico do idioma para participar.

O objetivo do curso é abordar a questão da sustentabilidade alinhada à aprendizagem do idioma. Durante as aulas, os alunos vão compartilhar suas experiências em relação ao meio ambiente e à cultura dos povos amazônicos.

O programa é oferecido pela Embaixada dos Estados Unidos em mais de 86 países. No Brasil, o projeto começou em 2008 e beneficiou mais de 3 mil participantes.