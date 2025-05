Projetos de matemática na pré-escola podem receber até R$ 80 mil

Projetos que incentivam o conhecimento em matemática em pré-escolas, desenvolvidos em escolas públicas, poderão receber até R$ 80 mil. Para isso, basta se inscreverem no edital inédito de Letramento Matemático na Pré-escola, lançado nesta terça-feira (6) pelo Itaú Social, com o apoio da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação (MEC).

As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de junho pela internet, na Plataforma de Editais da Fundação Itaú.

Podem participar tanto profissionais da educação, como professores, coordenadores e gestores de escolas públicas, quanto organizações da sociedade civil, centros de pesquisa e universidades. Também podem se inscrever professores universitários, pesquisadores, estudantes de graduação e licenciatura, além de iniciativas de extensão e projetos de iniciação científica voltados ao letramento matemático na pré-escola.

O edital prevê duas modalidades. Uma delas é a Reconhecimento, voltada para projetos que já promovem práticas de letramento matemático na pré-escola da rede pública. Os selecionados nessa categoria receberão até R$ 10 mil. A intenção é que esses projetos inspirem outras ações nessa etapa de ensino. Eles farão parte de uma coletânea e poderão integrar uma trilha formativa da Escola da Fundação Itaú, que oferece formação gratuita.

A modalidade Fomento, por sua vez, é para projetos ou pesquisas aplicadas em parceria com instituições de educação infantil da rede pública. Essas propostas podem ser inéditas ou estar em andamento, desde que tenham conclusão prevista até julho de 2026. Os selecionados, que receberão até R$ 80 mil, terão acompanhamento técnico e pedagógico do Itaú Social.

Os projetos inscritos serão avaliados com base em critérios como inovação, redução das desigualdades, eficácia na promoção da aprendizagem e aderência aos objetivos curriculares da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

A seleção dará prioridade, de acordo com o Itaú Social, a iniciativas que demonstrem impacto pedagógico, embasamento conceitual e potencial para inspirar mudanças nas práticas de letramento matemático.

Os resultados serão anunciados na Plataforma de Editais da Fundação Itaú em setembro.

Matemática na pré-escola

No Brasil, o aprendizado de matemática é um gargalo. Os resultados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) mostram que 27% dos alunos brasileiros alcançaram o nível 2 de proficiência em matemática, considerado o patamar mínimo de aprendizado, enquanto a média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) na disciplina é 69%.

Além disso, apenas 1% dos estudantes brasileiros atingiu os níveis 5 ou 6, considerados os mais altos, quando os alunos resolvem problemas complexos, comparam e avaliam estratégias. A média da OCDE é 9%.

De acordo com o Itaú Social, estudos revelam que as dificuldades em matemática começam nos primeiros anos de escolaridade, por isso a ênfase do edital nessa etapa.

A pré-escola é voltada para crianças de 4 e 5 anos de idade, etapa voltada para o desenvolvimento integral e por práticas pedagógicas estruturadas no brincar, na exploração e na convivência.

É na educação infantil que as crianças têm os primeiros contatos com a matemática. Segundo a BNCC, que estipula o que os estudantes devem aprender em cada etapa de ensino, desde cedo as crianças se deparam com conhecimentos matemáticos como contagem, ordenação, relações entre quantidades, dimensões, medidas, comparação de pesos e de comprimentos, avaliação de distâncias e reconhecimento de formas geométricas.