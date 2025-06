Inscrições para segunda fase do Revalida 2025 começam nesta segunda

As inscrições para a segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) de 2025 começam nesta segunda-feira (9) e terminam na sexta (13). Para participar, é necessária a aprovação na primeira etapa do exame, realizada em março, que compreendeu as provas objetivas e discursiva.

A inscrição online deve ser feita na Página do Participante, no Sistema Revalida.

Também podem participar do exame os candidatos aprovados nas primeiras fases das duas edições do Revalida do ano passado, mas que foram reprovados na segunda etapa.

De acordo com o edital, publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela realização do exame, o valor da taxa de inscrição, relativa à segunda etapa do Revalida 2025, é de R$ 4.106,09 e deverá ser paga até 15 de junho.

As cidades de aplicação da segunda etapa do exame, bem como a quantidade de vagas disponíveis, serão informadas ao participante no Sistema Revalida, no ato da inscrição.

Ao se inscrever, o candidato deverá escolher a cidade onde fará a prova e poderá, se necessário, solicitar atendimento especializado e tratamento pelo nome social, direito exclusivo de participantes travestis, transexuais ou transgêneros que se identificam e querem ser reconhecidos socialmente conforme a identidade de gênero.

Provas

A prova de habilidades clínicas desta segunda etapa será realizada em 19 e 20 de julho.

A avaliação envolverá situações-problema e apresentação de casos, e os participantes deverão realizar tarefas específicas das cinco grandes áreas: clínica médica; cirurgia geral; pediatria; ginecologia e obstetrícia; medicina da família e comunidade - saúde coletiva.

Nos dois dias de aplicação do exame, a prova de habilidades clínicas prevê a passagem do participante por um conjunto de dez estações, onde deverá demonstrar suas competências no exercício profissional.

O participante percorrerá um conjunto de cinco estações no primeiro dia de prova e cinco estações no segundo dia.

Em cada estação, os profissionais terão, no máximo, dez minutos para realizar as tarefas exigidas. A avaliação envolverá situações-problema e apresentação de casos, tendo como referência os conteúdos, as habilidades e competências dos grandes eixos de formação e do exercício profissional. A contagem do tempo de duração de cada estação começa a partir do sinal sonoro que autoriza a entrada dos candidatos nas salas de aplicação do exame.

Cada estação da prova de habilidades clínicas será pontuada de zero a dez pontos, implicando nota máxima de 100 pontos, se somadas os resultados de todas as dez estações.

Revalidação de diploma

O Revalida avalia profissionais brasileiros e estrangeiros formados em medicina fora do Brasil que querem exercer a profissão em território nacional. O objetivo do exame é garantir a qualidade do atendimento médico prestado no país.

Composto por duas etapas (teórica e de habilidades clínicas), o exame é necessário no processo de revalidação, no Brasil, do diploma de graduação em medicina expedido no exterior.

As referências são os atendimentos no contexto de atenção primária, ambulatorial, hospitalar, de urgência, de emergência e comunitária, com base na Diretriz Curricular Nacional do Curso de Medicina e nas normas relacionadas à atividade profissional.

Em caso de aprovação na segunda etapa do Revalida 2025/1, o participante deverá apresentar à universidade parceira revalidadora do diploma a documentação exigida pela instituição de ensino superior.