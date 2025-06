Instituições de ensino chinesas abrem oportunidades para brasileiros

Estudantes brasileiros interessados em intercâmbio em escolas de segundo grau ou universidades chinesas tem a chance de se inteirar sobre o ensino naquele país na feira Estude em Pequim, China, promovida pelo Instituto Confúcio da Unesp em parceria com a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), na capital, a partir desta terça-feira (10).

A cerimônia de abertura acontecerá às 10h30. A feira, no campus da ESPM, fica aberta de 10h às 16h .

Os visitantes podem saber mais sobre oportunidades de graduação, mestrado e doutorado nas universidades chinesas. Para os secundaristas haverá oportunidade de programas de intercâmbio.

Fazem parte da feira, sete universidades, sete escolas de ensino médio e o Chinese Testing International Co., Ltd., central, que é o escritório responsável pela realização dos exames de proficiência em chinês.



Nem todas as instituições educacionais presentes exigem proficiência em Mandarim. Para as que exigem haverá orientação sobre os exames.

O Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) é o exame de proficiência em chinês escrito, com seis níveis de avaliação. Já o Hanyu Shuiping Kouyu Kaoshi (HSKK) é o exame de proficiência em chinês oral, que avalia a capacidade de comunicação em três níveis: básico, intermediário e avançado

Veja a lista completa das instituições participantes:

Universidade de Pequim

Instituto de Tecnologia de Pequim

Universidade Médica da Capital

Universidade Normal da Capital

Colégio de Política para Jovens de Beijing

Universidade de Tecnologia do Norte da China

Universidade Vocacional de Ciência e Tecnologia de Pequim

Segunda Escola Secundária Afiliada à Universidade Normal da Capital

Escola Secundária Zhongguancun de Pequim

Escola Experimental Afiliada à Escola de Formação de Professores do Distrito de Haidian de Pequim

Escola Secundária Afiliada à Universidade Tsinghua – Campus da Rua Xueyuan

Escola Yuying de Pequim

Escola Secundária Afiliada à Universidade Tsinghua – Zhixin

Escola Secundária nº 39 de Pequim

Serviço

Feira Estude em Pequim, China e a Exposição HSK 2025

Onde: ESPM - Rua Dr. Álvaro Alvim, 123 - Vila Mariana, São Paulo – SP

Quando: 10 de junho, terça-feira.

Horário: das 10h às 16h

Entrada gratuita