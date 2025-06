Mais de 5,3 milhões de pessoas já se inscreveram no Enem deste ano

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 já havia registrado 5.345.070 inscritos em todo o Brasil até as 14h30 desta quinta-feira (12). Deste total, 2.958.032 são isentos e 2.387.038 são pagantes.

O número parcial de inscritos em 2025 supera o de 2024, quando 4.325.960 pessoas se candidataram ao exame. O prazo de inscrição para a edição deste ano do Enem segue até amanhã (13).

Até o momento, o total de inscritos é o maior desde 2020, quando o Inep registrou 5.783.357 candidatos.

Após a pandemia de covid-19, o número de interessados em fazer o Enem caiu nas edições de 2021 e 2022 e só voltou a crescer em 2023, com 3.933.970 registros.

O número recorde de inscritos em uma edição do Enem foi em 2014 quando de 8.722.290 estudantes se alistaram para a prova.



Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC). A autarquia é a responsável por todas as etapas do exame.

Inscrições

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 se encerram às 23h59 (no horário de Brasília) desta sexta-feira (13). O prazo, que terminaria em 6 de junho, foi ampliado em uma semana pelo Ministério da Educação (MEC).

A nova data limite é válida também para as pessoas interessadas em solicitar atendimento especializado no Enem e para aquelas que querem solicitar tratamento pelo nome social.

Todos que desejam fazer o Enem 2025 devem realizar a inscrição pela Página do Participante, inclusive os isentos da taxa de inscrição.

Os estudantes do 3º ano do ensino médio em escola pública, mesmo com sua inscrição pré-preenchida automaticamente, pela primeira vez, precisam atualizar os dados solicitados e confirmar a inscrição para garantir a participação nesta edição.

Em 2025, o Enem volta a ser uma opção quem quer obter o certificado de conclusão do ensino médio ou a declaração parcial de proficiência. Para esta finalidade, podem se inscrever os candidatos com mais de 18 anos que não terminaram essa etapa dos estudos; e que alcançarem, em cada área do conhecimento da prova, a pontuação mínima (igual ou maior que 450 pontos) e tirarem nota de menos 500 pontos na prova de redação.

A Agência Brasil preparou um passo a passo do procedimento de inscrição para ajudar os interessados.

Taxa de inscrição

A taxa de inscrição deve ser paga até a próxima quarta-feira (18) tanto pelos candidatos não isentos como pelos candidatos que tiveram a solicitação de isenção da taxa de inscrição reprovada pelo Inep ou que a justificativa de ausência nas provas de 2024 não foi aceita pela autarquia.

No boleto da Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança) no valor de R$ 85 ficará disponível na tela inicial da Página do Participante, após finalizar o processo de inscrição.

Os dias de aplicação das provas estão mantidos em 9 e 16 de novembro.