Inscrição para curso sobre direitos para população negra termina hoje

Aulas começam no dia 28 de julho, com 20 horas de carga horária

Termina nesta terça-feira (1) as inscrições para o curso Direitos e Políticas Públicas para Povos de Terreiro e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana. A formação é oferecida a servidores públicos pelo Ministério da Igualdade Racial, em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap), e trata sobre direitos e políticas públicas para quilombolas, povos tradicionais, de terreiro e ciganos. As inscrições podem ser feitas no site da Enap.

O curso é online, com 35 vagas. As aulas começam no dia 28 de julho, com 20 horas de carga horária, com um certificado ao final do curso.

Os conteúdos do cursos são Fundamentos e relações entre cultura e identidade na constituição de direitos dos povos de terreiro; Povos de Terreiro e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana como lócus de resistência da diáspora; Raça, racismo religioso e racismo ambiental na sociedade brasileira e Marcos legais: reconhecimento jurídico-formal e Matriarcado e tradições de matriz africana.



"O curso de formação de gestores representa um compromisso do governo federal com a qualificação da gestão pública, visando à melhoria da prestação de serviços à população, com atenção especial aos quilombolas, povos e comunidades tradicionais de terreiro e ciganos, historicamente vulnerabilizados pelo racismo institucional”, explica coordenadora-geral de Políticas para Comunidades Tradicionais do Ministério da Igualdade Racial, Eloá Moraes.

