Enamed: começa prazo para recurso sobre atendimento especializado

Provas serão aplicadas no dia 19 de outubro
Fabíola Sinimbú - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/08/2025 - 10:12
Brasília
Médicos chegam ao local de prova para a segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2020, em Brasília.
Os inscritos no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) que pediram tratamento pelo nome social e atendimento especializado já podem verificar o resultado na Página do Participante Enamed.

O prazo para recurso por indeferimento começa nesta segunda-feira (11) e termina no dia 15 de agosto.

O resultado dos recursos será divulgado no dia 20 de agosto. As provas serão aplicadas no dia 19 de outubro, de acordo com o edital de retificação.

O Enamed é a nova avaliação aplicada aos concluintes dos cursos de medicina para verificar se os estudantes adquiriram as competências e habilidades exigidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs).

A iniciativa substitui o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) para avaliar os cursos de medicina e será aplicada anualmente.

Obrigatoriedade

O exame é obrigatório a todos os concluintes do curso de medicina no país. Para participar, o estudante deve ter sido inscrito no Enade 2025 pelo coordenador do curso na instituição de ensino onde estuda.

O exame é composto por 100 questões objetivas de múltipla escolha com conteúdo referentes às áreas de clínica médica; cirurgia; ginecologia e obstetrícia; pediatria; medicina da família e comunidade; saúde coletiva e saúde mental.

Médicos formados podem participar do Enamed para concorrer a programas de residência médica de acesso direto pelo Exame Nacional de Residência (Enare). As regras do Enare 2025 foram publicadas pelo MEC, em portaria.

Edição:
Kleber Sampaio
