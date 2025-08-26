logo ebc
Prazo para recurso do Celpe-Bras 2025/2 começa nesta terça

Resultados preliminares foram divulgados pelo Inep na internet
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/08/2025 - 12:58
Brasília
O prazo para os candidatos da segunda edição do ano da prova do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras 2025/2) recorrerem das negativas às solicitações de atendimento especializado e nome social tem início nesta terça-feira (26) e se estende até as 23h59 de sexta-feira (29).

Os resultados dos pedidos foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) ontem (25) e devem ser consultados no sistema próprio do exame

O atendimento especializado é um direito de candidatos com deficiências, transtornos ou condições específicas, bem como gestantes, lactantes e idosos.

Já o tratamento pelo nome social é destinado ao participante que se identifica e quer ser reconhecido socialmente conforme sua identidade de gênero.

Nova comprovação

De acordo com edital do Celpe-Bras 2025/2, o participante deverá inserir novamente no sistema um documento legível, em língua portuguesa, que comprove a condição que motiva a solicitação de atendimento especializado, para ser considerado válido para análise.

A documentação enviada deve conter o nome completo do participante; diagnóstico com a descrição da condição que motivou o pedido e/ou o código correspondente à Classificação Internacional de Doença (CID 10); além da assinatura e identificação do profissional competente, com respectivo registro no conselho de classe que emitiu o parecer.

O participante com o documento, a declaração ou o parecer que motivou a solicitação de atendimento especializado reprovado terá os recursos de acessibilidade solicitados no ato da inscrição, exceto o direito ao tempo adicional de 60 minutos.

Quem participa

O exame é voltado a estrangeiros e a brasileiros que não têm o português como língua materna.

A certificação da proficiência em língua portuguesa é aceita em processos que exijam domínio do idioma português, a exemplo de instituições de educação superior para ingresso em cursos de graduação e em programas de pós-graduação.

O Celpe-Bras é admitido também, por empresas brasileiras em processos seletivos e pode ser considerado para validação de diplomas de profissionais estrangeiros que pretendem trabalhar no país.

Provas

As provas do governo federal que avaliam a proficiência em português ocorrem semestralmente, com o apoio do Ministério da Educação (MEC) e em parceria com o Ministério das Relações Exteriores (MRE).

As provas (escrita e oral) serão aplicadas entre os dias 21 e 24 de outubro, em postos aplicadores credenciados no Brasil e no exterior, como instituições de educação superior, representações diplomáticas, missões consulares, centros e institutos culturais, e outras instituições interessadas na promoção e na difusão da língua portuguesa.

A parte escrita da prova deve ser feita em até três horas e é composta por quatro tarefas de produção de texto, que abrangem mais de um componente ou habilidade de uso da língua portuguesa.

Já a parte oral consiste em uma interação presencial, face a face, entre o participante, o avaliador-interlocutor e o avaliador-observador, com duração de 20 minutos.

A proficiência é avaliada a partir do desempenho do participante nas duas etapas.

